外圍環流大雨…陽明山馬槽橋頭土石流！台北工務局派員處理：留意山區狀況

受到潭美颱風外圍環流及東北季風共伴影響，北市陽明山區等處出現路樹倒塌、土石滑落情形。北市工務局表示，昨天統計至上午分別有有1件倒木、10件斷枝案件，道路土石崩落則有2件，已派員處理完成並持續留意狀況。

昨天大雨造成士林區馬槽橋往花藝村區域，出現土石滑落情形，以及路樹位移，連帶影響到文化大學學生下課路徑，根據統計預測昨天24小時累積雨量340毫米達大豪雨標準。