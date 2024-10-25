北市警局現有百間「單身宿舍」...千名消防員卻無 嘆不平等

警消人員長時間輪班及突發任務，尤其北市租金高昂，加重年輕同仁經濟負擔，北市警局已有「單身宿舍」給警員使用，上千名消防員卻沒有，議員要求消防局應提供職務宿舍，提高留任北市意願。消防局允諾，目前先協助同仁申請市府員工職務宿舍。

議員王欣儀指出，警察與消防員的工作性質相似，同樣面對長時間輪班及突發任務，北市警局、消防局均制定「職務宿舍設置管理規範」，警局提供警員129間「單身宿舍」且會持續興建，消防員卻未享有同等待遇，她直呼不公平。

她說，截至今年9月30日，北市消防局外勤人員共1465名，其中607人單身，占比高達41%，未來消防局組織修編，預計還會增加300多位外勤人員，宿舍需求應要提前規劃。

王欣儀強調，消防局目前計畫在文山景豐二區、關渡分隊及金華公宅興建68戶職務宿舍，應考量單身消防員的需求，調整部分房型；建議市府編列預算，利用包租代管市場的空屋作為單身消防員宿舍，確保警、消人員在居住政策享有公平待遇。

消防局長莫懷祖回應，保證會對單身宿舍評估、推動。消防局補充，現階段積極協助同仁申請北市府員工單房間職務宿舍，未來新建工程委託規畫設計階段，將單房間職務宿舍納入考量，並積極爭取消防局單房間職務宿舍納入北市都發局新建社宅，提升同仁長期留任北市服務意願。

消防局指出，經管職務宿舍共256戶、現有住戶256戶，8名申請借用人員備取中，未來5年內規畫的職務宿舍有文山景豐二區15戶、關渡分隊11戶、金華公宅42戶，共68戶。