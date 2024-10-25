千年「天目」釉在台南復興 善化鼎甲窯應邀日京都展出

千年前日本僧人到大陸浙江臨安縣天目山內寺院修行，歸國時帶回寺內的「天目碗」。而今台南善化鼎甲窯的「天目釉」應邀11月將在日本京都市傳統產業博物館展出，並進行台灣茶文化、天目等經典釉色交流，讓日人一睹台灣天目碗之美。

而天目釉與紅釉在台灣都屬較少見釉彩，鼎甲窯也將以「泥醉紅影」為主題，12月到中正紀念堂展出「紅釉之美」。

鼎甲窯主人黃怡文表示，燒製天目不只要熟悉釉藥，更要對窯溫控制得宜，才能燒出天目璀璨色彩和紋路。而想燒出如明鏡、潤玉和赤血的郎紅色澤，更是難上又難，在清康熙年間就有俗諺說道「若要窮，燒郎紅」，可見要不斷的試驗試到傾家蕩產還不一定可以成功燒出郎紅，而在善化鼎甲窯，卻可以見識到紅如明鏡的郎紅，還有色澤紋路精彩萬分的天目釉作品。

黃怡文表示，天目釉是中國傳統的黑釉之一，釉面浮現的紋路因不同而有不一樣名稱，如「兔毫」、「油滴」與「鷓鴣斑」，在宋朝時有不少日本僧人到天目山的寺院修行，回日本時將黑釉茶碗帶回，並稱為天目碗不過要燒出天目並不容易。

他說，數十年來自己一直鑽研釉藥，且不停的嘗試著，這才有點小成就，留住了銅紅、天目、鈞釉和冰裂等經典的釉色，更呈現多組難得的茶席作品，11月將前進日本京都展出，也將有台灣茶文化交流，並以茶席來展示作品、茶道。

他年底也將在中正紀念堂以釉色中最難掌控的紅色為主題，搭配各種不同氛圍的茶席，讓大家觀賞高難度的紅釉作品，同時也解開迷人紅釉的神祕面紗，與獨創單掛鈞釉的燒製，印證古書所記載的「入窯一色，出窯萬彩」的神奇。