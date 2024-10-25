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獨／陽明山豪雨「意外災情」 擎天崗牛群跑下山、農園踩得亂七八糟

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
擎天崗前天累積雨量破千毫米，當天下午整群牛隻順著山徑跑下來到平等里，把里民的農園踩得亂七八糟。圖／士林區平等里長徐明忠提供
擎天崗前天累積雨量破千毫米，當天下午整群牛隻順著山徑跑下來到平等里，把里民的農園踩得亂七八糟。圖／士林區平等里長徐明忠提供

潭美颱風環流與共伴效應影響，導致陽明山區強風驟雨，多校今停課，士北地區里長直呼，風雨比山陀兒颱風來得大又強，道路淹水沒得過，甚至出現「瀑布」，還有擎天崗上的牛群跑下山闖農園，踩得亂七八糟，不知又有多少災損。

士林區平等里長徐明忠表示，這兩天風雨比之前山陀兒颱風來得大，持續時間超過15個鐘頭，昨天有些路樹傾倒，今天風雨狀況趨緩，坪頂古圳步道則有些樹枝傾倒。里內簡易自來水系統濁度高，昨天傍晚5點起停水至今，雖提早通知里民儲水備用，因山區下雨實在太多，直到今早才陸續恢復家戶供水。

他說，擎天崗前天累積雨量破千毫米，當天下午整群牛隻順著山徑跑下來，首先到達平等里，牠們跑到農園踩得亂七八糟，里民因下雨還沒外出查看，尚不知損害程度。過去就曾有200多顆高麗菜園一夜之間全毀，高經濟價值的黑松、柏樹遭扯斷側枝或樹幹，災損都在萬元以上，求償無門。

徐明忠表示，他已通知陽明山國家公園管理處，但陽管處認為牛群為無主野化水牛，一旦出了國家公園範圍，責任歸屬是台北市動保處。6年來，如果有牛隻問題，他都會通知陽管處和動保處協助處理，最後仍是等雨後，牛隻自己回家。

士林區溪山里長黃慧芬則說，里內位處山坡地，每次風雨來襲，都會有路樹倒塌，大地處獲報都快速處理，昨天7點多通報不到10分鐘就到場，晚間10點多也是10幾分鐘抵達，包含人力、機械等，很快就恢復通車。

至於北投區湖田里內的陽金公路、竹子湖路，里長曹昌正說，昨天雨量較山陀兒颱風嚴重多了，有些路面積水過高，車輛無法通行，已請市府預防性封閉。今雨勢趨緩仍間歇性，也有些零星落石，交通影響不大，但颱風天的邊坡土壤含水量高，易有落石坍方，他等雨小再外出巡視。

湖田實驗國民小學考量陽明山區雨勢、強風及路況等，今天全校停班課，陽明山國小、格致國中、華岡藝校也是；同樣位在陽明山上的北投區湖山國小則正常上班課。

湖山國小校長蔡雅芬說，湖田里與湖山里的天氣差很多，只要過陽管處就狂風暴雨。全校105名學生，多數住在大北投地區，到校交通方式包含校車沿路接送上山、家長開車接駁，進到校園一下車，就會連接風雨走廊到教室，是否停班課是經考量學校山凹地形、學生交通等狀況決定。

蔡雅芬表示，她今帶五、六年級學生到小琉球校際交流，仍持續掌握學校狀況，目前一至四年級僅1人請假、幼兒園則有5人請假。湖山里長李秋霞提到，昨天雨量大，里內的通道變成瀑布，今天山區雖有崩落土石，但沒發生大型土石流。

北投區湖田里內的陽金公路、竹子湖路，里長曹昌正說，昨天雨量較山陀兒颱風嚴重多了，今雨勢趨緩仍間歇性。圖／湖田里長曹昌正提供
北投區湖田里內的陽金公路、竹子湖路，里長曹昌正說，昨天雨量較山陀兒颱風嚴重多了，今雨勢趨緩仍間歇性。圖／湖田里長曹昌正提供
士林區溪山里位處山坡地，每次風雨來襲，都會有路樹倒塌，此為大地處獲報後，廠商派員排除並恢復通車。圖／士林區溪山里長黃慧芬提供
士林區溪山里位處山坡地，每次風雨來襲，都會有路樹倒塌，此為大地處獲報後，廠商派員排除並恢復通車。圖／士林區溪山里長黃慧芬提供
北投區湖田里長曹昌正說，昨天山區雨量大。圖／湖田里長曹昌正提供
北投區湖田里長曹昌正說，昨天山區雨量大。圖／湖田里長曹昌正提供
北投區湖山里長李秋霞指出，昨天雨量大，里內的通道變成瀑布。圖／取自湖山里長李秋霞臉書
北投區湖山里長李秋霞指出，昨天雨量大，里內的通道變成瀑布。圖／取自湖山里長李秋霞臉書
潭美颱風環流與共伴效應影響，這兩天陽明山區風強雨驟，坪頂古圳步道有些樹枝傾倒。圖／士林區平等里長徐明忠提供
潭美颱風環流與共伴效應影響，這兩天陽明山區風強雨驟，坪頂古圳步道有些樹枝傾倒。圖／士林區平等里長徐明忠提供

擎天崗 陽明山 雨量 颱風

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