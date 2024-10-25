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議員促蓋兒童醫院 侯友宜：板橋醫療園區會有相關規畫

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
新北市議會民進黨團總質詢，高舉「市府不用心、家長怎放心」標語。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團總質詢，高舉「市府不用心、家長怎放心」標語。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨議員關心新北兒童就醫權益，目前新北沒有兒童專屬醫院，至少可以先從專屬病房擴大先做。新北市長侯友宜表示，板橋醫療園區有相關規畫；衛生局長陳潤秋表示，除規畫中板橋醫療園區，18家急救責任醫院中12家也都有兒科病房，會依據需求設置。

新北市議會今天上午由民進黨英系議員鍾宏仁、廖宜琨、周雅玲、彭佳芸、張嘉玲與鄭宇恩聯合質詢，爭取婦幼權益，呼籲市府要用心，家長才會安心。

廖宜琨指出，新北市目前各區兒科醫師與兒科專屬護理師比例各占多少，到底幾比幾才算合理？陳潤秋回應，中央對於兒童專責醫師要求是1比300，但除了兒科，新北市在偏鄉允許有受過兒科訓練的家醫科醫師負責，沒有規定一個醫師要照顧多少兒童，護理師也沒有兒科專屬。

廖宜琨說，新北市應該掌握各區比例，才能讓他們知道要優先爭取哪一區，他也建議，市府應該可以先從市立醫院開始做起，聯醫三重院區可以先做專責病房，有專責醫師與護理人員，「先求有再求好」。

陳潤秋表示，每家醫院有不同設計，三重醫院沒有婦產科，就比較沒有兒童重症病房，但像是土城醫院就有兒科病房，有一定量能，相關醫院就會有配置。

另外廖宜琨也提到，新北市目前提供低收與中低收入3歲以下幼兒免費腸病毒疫苗，可否比照北市擴大到6歲，「難道台北市的小孩比較重要？」

陳潤秋說，新北市每一年的疫苗都會開專家會議，會根據現有資源滾動式檢討；侯友宜允諾，如果經費充裕，一定會往這方向努力。

廖宜琨 醫師

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