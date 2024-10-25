環狀線修鑑定結果還沒出來 侯友宜也憂中工沒錢

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
新北市議會民進黨團總質詢，關心環狀線修復情形。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團總質詢，關心環狀線修復情形。記者葉德正／攝影

環狀線因為0403大地震損壞搶修中。新北市議會民進黨團今總質詢指出，修復經費從10億暴增至19億元，市府還未跟中華工程簽約就開始修，若經費持續疊加等於「被中工綁架」。侯友宜表示，這次是使用緊急採購，有簽議約書匡列金額，後續簽約就會送上來，希望明年第一季鑑定結果出來，才能趕快求償，更坦言「萬一中工為了這個事情又沒有錢，我們也會很擔心」。

新北市議會今天民進黨英系議員鍾宏仁、廖宜琨、周雅玲、彭佳芸、張嘉玲與鄭宇恩聯合質詢。

張嘉玲指出，環狀線經費原向議會報告修繕經費與營運損失是10.22億元，其中修繕是4億多元，最近總數卻暴增到19億元，原因到底為何？

侯友宜表示，原本工法評估修繕是4億多，但專家發現受損非常嚴重，工法必須比以前更好、更嚴謹，才能避免六級以上的地震傷害，他強調，這是台灣第一次遇到地震影響捷運路線，經過相關專家學者評估，才會慢慢增加相關預算。

張嘉玲指出，當初施工廠商中華工程在環狀線賺了137億元，這次修復又可以再賺19億元，但他跟捷運局要資料，19億經費居然只有3行字說明，市府何時又怎麼跟中工簽訂修繕契約。

侯友宜表示，這是使用緊急採購簽約，先找原施作廠商與台北捷運局，因為他們環狀線比較了解；李政安則說，修繕包含軌道等設備，有跟不同廠商簽約，中工部分因為項目多，議約書都已經匡列好經費，議價完成後，就會準備簽約，他強調是設計與工程同步進行。

張嘉玲質疑，修繕暴增這麼多經費竟還沒簽約，未來經費若像北市魚果市場暴增，等於綁架新北市府，到底為何要這麼趕，這樣有符合採購法與財政紀律？侯友宜強調，協議數都有匡列經費，正式簽約後都會補送上來。

張嘉玲質疑，當初事發後，新北捷運局在4月8日會議紀錄認為環狀線在保固期，應由台北捷運局與中工負責 ，為何現在態度大轉，變成要用新北公務預算與災害準備金讓中工再賺一次，「市府遇到中工就軟？」

李政安強調，因在保固期間，到底是地震、施工還是監造，問題很難釐清，如果要用保固會曠日廢時，他們的責任就是要趕快修復通車，不只有釐清責任。

侯友宜說，責任很難快速釐清，只要第三方公正單位鑑定出來，是誰的責任一定會求償，這個是他們跟台北市府共同的決策，不是一個人可以決定。

張嘉玲也詢問目前鑑定報告進度，李政安說，目前9月底有初步檢討報告，不過對於相關測數與模擬加速度反應譜等，都還沒有確認原因，會等相關調查搜集意見後，45天內提出正式報告。

對於議員要求市府說出明確日期，侯友宜說，他有目標，希望明年第一季盡快拿出來，才能趕快求償，「萬一中工為了這個事情又沒有錢，我們也會很擔心」。

另外張嘉玲也拿出北市議會向北市捷運局索資的資料，指出環狀線沒有做耐震測試；李政安強調，環狀線耐震都是根據交通部規定去設計、施作與驗收「有做測試」；侯友宜表示，相關初履勘資料都能提供給議員。

侯友宜 新北捷運

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