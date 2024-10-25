議員批彭啓明情緒勒索 北市府願協助

環境部長彭啓明喊話北市，發揮同島一命精神幫燒垃圾。「我們很願意幫忙也很積極。」北市環保局長徐世勲說，北市配合處理量逐年增加，但內湖區垃圾焚化廠將整改，北市負荷量將遇瓶頸，仍會盡量協助。

「彭啓明標準情緒勒索，不能只是懲罰模範生。」國民黨議員汪志冰表示，很多縣市沒積極推動垃圾分類，北市就是做得太好，但北市焚化爐都很舊，要輪流歲修，在不影響消化自己垃圾原則下，基於互惠原則，各縣市也要推動垃圾分類，才合理。

徐世勲說，北市每年處理80萬公噸家戶垃圾，代處理外縣市上限2.4萬公噸，「本來就有積極配合中央環境部調度」，近年均有協助代處理桃園市、南投縣、雲林縣等家戶垃圾，數量也逐年增加。

北市有內湖、木柵、北投共3座垃圾焚化廠，環保局表示，3座均已老舊，餘裕處理量能有限，且需因應陸續歲修或整改建，北市垃圾處理負荷量將遇到一些瓶頸，仍會試著克服、協助代處理外縣市家戶垃圾。

桃園市副市長蘇俊賓表示，環境部原先補助或輔導各縣市興建大型焚化爐，目的是處理家戶垃圾，有餘裕才處理事業廢棄物，但各縣市焚化爐能量不均，中央缺乏中央跨縣市協調機制，各縣市焚化爐處理事業廢棄物比率高達10%至64%，每年約172萬公噸，顯不合理。

至於環境部「全台垃圾處理和SRF全面體檢、加嚴標準」報告，蘇說，目前SRF廠有3成不合格，環境部制定的空氣汙染物排放新標準也未達歐盟規範，呼籲中央應制定更完善來源、處理及汙染物排放管制，才能讓民眾安心。

南投縣長許淑華說，垃圾處理困擾南投20年，感謝彭啓明承諾2年內解決南投垃圾山，並力挺南投設焚化廠，但再生能源中心興建期要6年，仍需請環境部和各縣市協助南投垃圾外運。