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去除垃圾山 彭啓明喊話北市代燒

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

全台裸露垃圾堆置量驚人，行政院會拍板3年12億元億助攻地方政府掩埋覆土、篩分打包，盼兩年內解決垃圾山問題，環境部彭啓明昨向台北市長蔣萬安喊話，盼焚化爐仍有餘裕的北市能發揮同島一命精神，協助其他縣市燒垃圾，環境部願協助媒合。

此外，環境部日前體檢全台固體再生燃料（SRF）業者，預計年底前提出SRF管理辦法，助輔導業者升級，解決鄰避設施汙名。

全國各縣市24座焚化爐2017年起陸續整改，過渡期間有部分垃圾進入掩埋場，截至今年9月底，裸露堆置垃圾量仍高達73萬公噸。環境部昨赴行政院會報告「全台垃圾處理」，預計3年挹注12億元，協助地方加強掩埋覆土、篩分打包，重點縣市優先處理，並建置全國裸露堆置垃圾監控平台。

彭啓明指出，裸露垃圾量前4名為新竹縣、屏東縣、南投縣與桃園市，新竹新建焚化爐預計明年運轉，南投也將新設焚化廠因應，加上其他縣市焚化爐廠整改完成，量能恢復後即可解決失衡問題。據環境部統計，加計台東、花蓮、桃園、雲林麥寮、新竹縣，國內焚化處理將於2027年達到29廠。

彭啓明說，北市焚化爐還有餘裕，但受限議會決議無法主動協助其他縣市，他喊話台北市長蔣萬安和議會發揮同島一命的精神，協助其他縣市處理垃圾，環境部樂意協助媒合。彭並強調，源頭減量也很重要，大讚彰化縣長王惠美親自帶頭破袋檢查，未來將增加相關補助。

SRF 彭啓明 焚化爐 王惠美 環境部 蔣萬安

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