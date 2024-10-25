系統太多設置分散 智慧回收機挨批難用 侯友宜允整合

新北市智慧回收機有4個系統，設置地點分散，民眾要下載個別App，且累積點數使用範圍不廣，被抱怨難用。綠營議員昨質詢反映此事，市長侯友宜允諾會加以整合。

新北市環保局長程大維說，2020年12月至2024年9月，統計回收寶特瓶300多萬個、鋁罐100萬個、乾電池100萬個，累計可折抵消費，各種機器有各自開發的技術，會設法整合做到便民。

新北泰山區陳姓居民表示，住家附近回收量有增多趨勢，但ECOCO系統不收壓扁的瓶子，也因此家中瓶子很容易就塞滿，相當占空間，另一種機型對有顏色的瓶子也有挑，非常困擾。板橋區黃姓女子說，回收機台據點還是偏少，不夠便利，有些同系統機型，收的種類不一樣，不如直接拿給資源回收車較省事。

各縣市近年陸續設置智慧回收機，搭配優惠點數，吸引民眾使用，市議會民進黨團昨質詢指出，市面上至少有4種系統，彼此點數無法加累，住家、工作地附近回收機台不同，難擴大使用量能，質疑「新北環保做半套」，效益難發揮。

市議員彭一書指出，市面上有ECOCO、ICIRCLE、碳竹雞、ITrash四大類，新北幅員大，只有60多部回收機，訪問使用者意見，許多人反映設置地點不便、系統太多等問題，民眾可能一次要下載4種App，累積點數使用範圍不廣。民眾出門通常帶悠遊卡或使用行動支付，若能整合成一個平台， 能提高使用意願。