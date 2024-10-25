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家門前施工 北市捷運南環段難度高

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（右三）昨上午視察北捷環狀線南環段CF670A區段標工程。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安（右三）昨上午視察北捷環狀線南環段CF670A區段標工程。記者季相儒／攝影

台北捷運東、南、北環段部分區段陸續決標，其中東環段本月決標，市長蔣萬安表示，能有效解決內湖交通問題；但捷運局坦言，最難工程在南環段的木柵路，許多工區距民宅僅20至30公分，等同「直接人家門前施工」，將提前因應交通衝擊。

最困難施作的南環段CF670、北環段CF690A及CF690B標近2個月陸續決標，蔣萬安昨視察今年3月已決標的CF670A政大站工程。蔣萬安說，2個月間，市府把捷運南北環段工程最難做、最難標出去的部分，都已成功標出，意義重大，未來整個環狀線完成，相當於日本山手線，也是全台第一個全環捷運路網。

蔣萬安也說，市府本月也順利決標東環段的第一個土建標，這段路線未來將有效解決內湖交通問題，預計今年12月正式動工，這是他對市民朋友的承諾，市府將在中央核定後，於兩年內確保東環段全面開工。

捷運工程局第二區工程處長劉安德說，目前南環段CF670是保留決標，就等國發會月底報行政院，盼年底決標，明年第一季開工，朝2031年完工目標努力；先前南環段之所以多次流標，是因南環段儘管僅5.73公里有6個站，但近民宅、交通影響很大，工程難度相當高。

最難的工程路段會是在木柵路二段附近，劉安德說，因車站地點是在道路上，整個交維階段會更多，且距離民宅近僅20、30公分，地下管線更多，其中南環段Y3站排水箱涵幾乎就占滿整條路，要遷移排水箱涵；目前交通維持計畫會切非常細，避免影響車流，未來施工會改為雙向各一車道，也會規畫外圍的替代道路。

CF670標工程在地里、華興里長陳峙穎也呼籲，捷運局應分段辦說明會，不希望以「大鍋炒」辦說明會。未來試院路4巷將成替代道路，以減少塞車塞在木柵路。

由於南環段周邊有考試院，陳峙穎也提到，是否可在南環段施工的這幾年，減少國家考場考試，考試院事務大樓可以提早改建，讓捷運多一處，有第三處出入口。

議員曾獻瑩說，CF670區段標推動對南環段至關重要，行政院主計總處和國家發展委員會承諾將在10月底前完成中央的簽核，市長要持續積極與中央協調，依約完成相關簽核程序，確保工程如期進行。

內湖 捷運 環狀線 蔣萬安

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