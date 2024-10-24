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新店溪上游流量增 北水處發水庫放水細胞廣播訊息

中央社／ 台北24日電

北水處表示，受颱風潭美外圍環流與東北季風共伴影響，新店溪上游河川流量增加，今天晚上發布細胞廣播服務訊息，通知民眾直潭壩放水警戒的警訊。

台北自來水事業處發布新聞資料表示，因颱風潭美外圍環流與東北季風共伴影響，新店溪上游河川流量增加，直潭壩為調節水壩水位，今晚9時起增加至每秒約500立方公尺調節性放流，並視上游河川流量狀況適時調整放流量。

北水處指出，直潭壩下游、新店溪沿岸兩側（包含台北市、新北市）鄰近河道區域民眾應注意並遠離河岸，以策安全。

北水處表示，此次通報除針對新店溪沿岸進行放水廣播外，並在晚上8時同步利用行政院災害防救辦公室災防告警細胞廣播服務，向民眾發送1則中英文水庫放水警戒警訊通知。

北水處指出，發送直潭壩水庫放水警戒細胞廣播為例行性通知，包含颱風山陀兒9月30日襲台、颱風凱米7月24日襲台、去年9月3日強降雨，皆有發布訊息，呼籲直潭壩下游及新店溪沿岸民眾注意水庫放水並遠離河床，以策安全。

強降雨 東北季風 潭美 颱風

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