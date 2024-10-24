東北季風及潭美颱風外圍環流影響…雨炸東北角 新北「大雨專案」緊盯

山陀兒颱風釀東北角慘況，潭美颱風來襲引關注，水利署稍早更是對新北瑞芳、基隆暖暖發出淹水一級警戒。新北水利局表示，12小時累積雨量以汐止雨量最大，東北角多區雨量也相對需要關注，不過相關預防措施都已做好；消防局也說，已執行「大雨專案」隨時緊盯，目前並無相關災情。

受東北季風及潭美颱風外圍環流雙重影響，新北東北角一帶今下雨顯著，水利署稍早也通知，暖暖站6小時雨量183毫米，新北市瑞芳區達到淹水一級警戒；基隆市暖暖區也淹水一級警戒，七堵區淹水二級警戒，引發各界關注。

水利局說明，至晚間8時左右並無積水通報案件，因大雨持續，民眾應避免前往低窪、山區及河川區域，以維自身安全。觀察12小時累積雨量統計資料，依次是汐止區246.5毫米、雙溪區215毫米、萬里區199毫米、瑞芳區158毫米，降雨較大。

水利局雨水科長游蕙綾說明，這次還是關注汐金萬、瑞平雙貢等東北角一帶雨勢，其中汐止區雨量最大，外界比較關注的瑞芳區於晚間8時的時雨量僅14毫米，水利局也會持續緊盯相關情況。針對先前復建工程中，比較脆弱的地區有加固，護岸有破損或缺口的在前幾天補強，工地大型機具也都撤離。

消防局表示，雨量達到一定標準，但尚未大到須二級開設，因此局內應變小組今有執行「大雨專案」隨時緊盯情況，目前尚未接到相關災情，僅萬里崁腳一帶有約5公分高些許積水，不過還是提醒民眾，仍須防範注意豪雨來襲，若要外出也須注意雨天視線，避免交通意外。

據水利署通知訊息提醒，瑞芳區淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，如瑞芳區傑魚里、龍山里、吉慶里、龍潭里、龍安里、上天里、吉安里、光復里、瑞濱里、爪峰里、深澳里、基山街、明燈路一段、侯硐路、三爪子坑路、四腳亭、第二瑞八公路等，建請即時通報及應變淹水，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。