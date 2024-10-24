快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

東北季風及潭美颱風外圍環流影響…雨炸東北角 新北「大雨專案」緊盯

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
水利署稍早也通知，暖暖站6小時雨量183毫米，新北市瑞芳區達到淹水一級警戒；基隆市暖暖區也淹水一級警戒，七堵區淹水二級警戒，引發各界關注。圖／取自水利署防災資訊服務網
水利署稍早也通知，暖暖站6小時雨量183毫米，新北市瑞芳區達到淹水一級警戒；基隆市暖暖區也淹水一級警戒，七堵區淹水二級警戒，引發各界關注。圖／取自水利署防災資訊服務網

山陀兒颱風釀東北角慘況，潭美颱風來襲引關注，水利署稍早更是對新北瑞芳、基隆暖暖發出淹水一級警戒。新北水利局表示，12小時累積雨量以汐止雨量最大，東北角多區雨量也相對需要關注，不過相關預防措施都已做好；消防局也說，已執行「大雨專案」隨時緊盯，目前並無相關災情。

受東北季風及潭美颱風外圍環流雙重影響，新北東北角一帶今下雨顯著，水利署稍早也通知，暖暖站6小時雨量183毫米，新北市瑞芳區達到淹水一級警戒；基隆市暖暖區也淹水一級警戒，七堵區淹水二級警戒，引發各界關注。

水利局說明，至晚間8時左右並無積水通報案件，因大雨持續，民眾應避免前往低窪、山區及河川區域，以維自身安全。觀察12小時累積雨量統計資料，依次是汐止區246.5毫米、雙溪區215毫米、萬里區199毫米、瑞芳區158毫米，降雨較大。

水利局雨水科長游蕙綾說明，這次還是關注汐金萬、瑞平雙貢等東北角一帶雨勢，其中汐止區雨量最大，外界比較關注的瑞芳區於晚間8時的時雨量僅14毫米，水利局也會持續緊盯相關情況。針對先前復建工程中，比較脆弱的地區有加固，護岸有破損或缺口的在前幾天補強，工地大型機具也都撤離。

消防局表示，雨量達到一定標準，但尚未大到須二級開設，因此局內應變小組今有執行「大雨專案」隨時緊盯情況，目前尚未接到相關災情，僅萬里崁腳一帶有約5公分高些許積水，不過還是提醒民眾，仍須防範注意豪雨來襲，若要外出也須注意雨天視線，避免交通意外。

據水利署通知訊息提醒，瑞芳區淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，如瑞芳區傑魚里、龍山里、吉慶里、龍潭里、龍安里、上天里、吉安里、光復里、瑞濱里、爪峰里、深澳里、基山街、明燈路一段、侯硐路、三爪子坑路、四腳亭、第二瑞八公路等，建請即時通報及應變淹水，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

山陀兒颱風 水利署 淹水 瑞芳 雨量

延伸閱讀

潭美颱風顯著降雨放假？ 新北、基隆宣布正常上班上課

新北觀光展售會北車登場 有吃有拿滿額抽來回機票

又被點名選新北！李四川：旁邊的事情聽聽就好

新北大巨蛋有譜 侯友宜說這兩個地方「還算理想」

相關新聞

去除垃圾山 彭啓明喊話北市代燒

全台裸露垃圾堆置量驚人，行政院會拍板3年12億元億助攻地方政府掩埋覆土、篩分打包，盼兩年內解決垃圾山問題，環境部長彭啓明...

系統太多設置分散 智慧回收機挨批難用 侯友宜允整合

新北市智慧回收機有4個系統，設置地點分散，民眾要下載個別App，且累積點數使用範圍不廣，被抱怨難用。綠營議員昨質詢反映此...

家門前施工 北市捷運南環段難度高

台北捷運東、南、北環段部分區段陸續決標，其中東環段本月決標，市長蔣萬安表示，能有效解決內湖交通問題；但捷運局坦言，最難工...

議員批彭啓明情緒勒索 北市府願協助

環境部長彭啓明喊話北市，發揮同島一命精神幫燒垃圾。「我們很願意幫忙也很積極。」北市環保局長徐世勲說，北市配合處理量逐年增...

黎元停車場擬蓋禮儀大樓引反彈 北市府評估4地點、3個月內提初步方案

禮儀大樓蓋在何處目前仍卡關，目前共有4個點評估中，先前傳出要蓋在黎元停車場遭居民強烈反彈，今民政委員會出席議員重申，不應...

議員質疑淡水校園附近住家偽裝橋牌社實為聚賭 侯友宜：勿枉勿縱

淡水變賭城？新北市議員鄭宇恩今天在總質詢時指出，網路社團很多貼文，指出在大學附近住家可打麻將，實際卻是聚賭，以休閒會館或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。