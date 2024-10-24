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黎元停車場擬蓋禮儀大樓引反彈 北市府評估4地點、3個月內提初步方案

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，引發當地居民抗爭。圖／議員曾獻瑩辦公室提供
台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，引發當地居民抗爭。圖／議員曾獻瑩辦公室提供

禮儀大樓蓋在何處目前仍卡關，目前共有4個點評估中，先前傳出要蓋在黎元停車場遭居民強烈反彈，今民政委員會出席議員重申，不應把禮儀大樓蓋在住宅區旁，更質疑柯市府沒將相關配套做好，遇到問題應解決而非甩鍋。市府表示，評估報告預計年底完成，3個月內會做出初步方案。

北市議會民政委員會今舉行黎元停車場改建為殯葬專區的議案討論，殯葬處長張世昌表示，已委託顧問團隊做可行性評估，包含黎元停車場、懷愛館景觀區、自來水廠、三山善社等，皆納入在評估合適度，但除了懷愛館景觀區外，另3個地址皆需辦理都市計畫變更，至少需多花1-2年時間。

議員曾獻瑩表示，他不贊成禮儀大樓設在住宅區旁邊，附近居民已因二殯的殯葬業務承受了過大的生活與交通壓力，若再將新的殯葬設施規畫於黎元停車場，勢必加劇社區的不便與混亂，甚至可能吸引更多殯葬業者進駐，擴大社區的困擾。

議員王欣儀也說，一殯遷移是板上釘釘的事，前市府卻未規畫完善，導致真的遷移缺乏配套，才會衍生現在問題；民眾黨議員陳宥丞表示，政策是延續，包含現有的社宅剪綵等，都是柯任內所規畫，「不能好事蔣萬安，壞事就是柯文哲」若當時市府有責任，議員也有責任，遇到問題就該共同解決，不是甩鍋。

市府副秘書長王玉芬表示，評估報告預計年底完成，由於各方案都有各自需面對問題，包含自來水廠，民眾可能有用水上心理疑慮，而二殯景觀關區也有新完成蓄水池，這些都要考量，會在持續討論，「但大方向殯葬園區仍要蓋」會在3個月內針對禮儀大樓選址有一個初步方案。

停車場 曾獻瑩 柯文哲 殯葬處 蔣萬安 議員 都市計畫

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