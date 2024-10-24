議員質疑淡水校園附近住家偽裝橋牌社實為聚賭 侯友宜：勿枉勿縱

淡水變賭城？新北市議員鄭宇恩今天在總質詢時指出，網路社團很多貼文，指出在大學附近住家可打麻將，實際卻是聚賭，以休閒會館或棋牌社名義掩護，學生一次輸快2千，要求市府加入治安會報中討論，加強取締。市長侯友宜表示，毋枉毋縱，也請經發局幫忙管理。

鄭宇恩表示，可以比照夾娃娃機設立一定距離，讓學生不要涉及賭博。警察局長廖訓誠指出，現在很多棋牌或麻將社，只要有賭博就是違法，會嚴加查緝，今年查到20件、469人，會繼續佈線追查。

法務部要將依托咪酯升級為二級毒品，陸續詢問各縣市意見，鄭宇恩詢問侯友宜看法，她說，列為三級毒品的罰則太少，最多5萬元，或3年以下有期徒刑，真的太輕。

侯友宜答詢表示，依托咪酯現在已經泛濫使用，同意法務部要升級的提議。警察局長廖訓誠表示，等級差別確實刑責也差很多，也希望趕快提升至二級毒品，有提醒遏止作用。

鄭宇恩表示，另外，電子菸也是被禁止，衛福部被檢討沒抓到，全國統計，衛生局抓到294案，警察局查到681案，數字差距有點大，電子菸成分不明，希望市府用專案模式，展現強力取締的決心，杜絕持續擴大。侯友宜說，電子菸對青少年傷害很大，可以跨局處合作再加強。衛生局長陳潤秋表示，學校周邊會加強查緝，也會上網巡查，可能會用特殊名稱吸引購買。

另外，土城派出所長因為在路邊攔查毒蟲臨檢，卻因此失去生命。鄭宇恩指出，侯友宜是警察出身，能理解警察辛勞，是否認為盤查程序有改善空間？不要讓殉職警員家屬再看到同樣的場景。

侯答詢表示，犯罪者不會因為對象是警察就配合，在教育訓練中，也提過遇到槍枝要正確大膽使用，現場狀況變化多，不會一下就掏槍，若可能造成嚴重傷害，就需要有強大遏止作用，做法都要看當時狀況分析。

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