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周杰倫演唱會300多件黃牛 文化局：檢舉屬實最高10萬獎金
天王周杰倫將於台北大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會昨天開賣，不到15分鐘全部售完，更傳出不少黃牛案，北市文化局表示，目前檢舉專區已收到300多件檢舉，若查證屬實，將進行開罰。
文化局表示，經主動聯繫中央文化部，檢舉黃牛專區已收到300多件檢舉，後續市府會依文化創意產業發展法查辦，若查證屬實，裁罰金額最少為每張票面金額或定價的10倍，如販售金額超過票面金額或定價5倍，則每張裁罰金額將處票面金額或定價的50倍。
文化局說，為杜絕藝文市場黃牛亂象，已成立「黃牛防治作業府級任務小組」，聯合文化局、警察局、民政局、售票平台業者、電信公司等單位緊密協作，加派人力，積極依法辦理相關黃牛查緝。
文化局也提醒民眾，不要購買來路不明票券避免受騙，同時依文創法規定，在網路上上架、陳列、兜售藝文票券且加價超過票面金額，或以金錢以外的利益為對價等，皆屬違法行為，縱使沒有完成交易或不知道有文創法，依法仍然無法免罰。
文化局也說，如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。
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