彭啓明喊話同島一命燒垃圾 北市強調願意幫忙但有1困境

中央力拚2026年底解決垃圾山問題，環境部長彭啓明今喊話焚化爐仍有餘裕的台北市，發揮同島一命精神協助。北市環保局長徐世勲今強調，「我們很願意幫忙也很積極」，配合處理量更逐年增加，但內湖垃圾焚化廠將整改，北市負荷量將遇瓶頸，仍會盡量協助。

環保局表示，北市議會基於地方民眾權益、考量環保局應妥善處理北市家戶垃圾及中央調度權責，目前以一定比例3%方式，協助代處理外縣市家戶垃圾，中央如需北市協助，環保局均會妥善調度及處理可行下盡力協助。

環保局長徐世勲指出，北市每年處理80萬公噸家戶垃圾，代處理外縣市上限2.4萬公噸。他強調，北市本來就有積極配合中央環境部調度，近年均有協助代處理桃園市、南投縣、雲林縣等家戶垃圾，數量也逐年增加。

北市配合中央調度代處理他縣市家戶垃圾，2021年2萬公噸、2022年2萬1898公噸、2023年2萬3169公噸，今年1至9月2萬3990公噸。

環保局坦言，北市轄內包含內湖、木柵、北投共3座垃圾焚化廠均已老舊，餘裕處理量能有限，且需因應陸續歲修或整改建，環保局基於地方執行機關，仍須以妥善處理轄內家戶垃圾為優先。

內湖垃圾焚化廠1991年1月起試營運，徐世勲說，此為全國最老的焚化廠，目前進入整改階段的可行性評估，預計2年內完成，以利後續發包等作業；也因如此，北市垃圾處理負荷量將遇到一些瓶頸，即便如此，環保局仍會試著克服、協助代處理外縣市家戶垃圾。