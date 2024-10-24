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10月底得全改善 大巨蛋漏水能都抓到？ 李四川坦言：工程上很困難

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川今表示，很多人問他漏水能全抓到嗎？李說，坦白說，就工程上很困難，只能說盡力將漏水部分彌補，讓漏水減少。記者林麗玉／攝影
北市副市長李四川今表示，很多人問他漏水能全抓到嗎？李說，坦白說，就工程上很困難，只能說盡力將漏水部分彌補，讓漏水減少。記者林麗玉／攝影

大巨蛋漏水問題遠雄允10月底全面改善，不過有人質疑，若沒解決最高上限也僅開罰300萬，北市副市長李四川今表示，很多人問他漏水能全抓得到嗎？李說，坦白說，就工程上很困難，只能說盡力將漏水部分彌補，讓漏水減少。

李四川說，如果遠雄10月31日沒有全面完成漏水改善，北市府也會契約規定，該扣款的就會扣款，也會督促遠雄盡可能改善漏水，這個市府一定會要求遠雄盡速辦理，不管上面抓漏，或用底下導水排出，一定都會要求遠雄盡量辦理，如果10月底沒有完成，也是會依照契約扣款。

李四川今也表示，所以現在京華城案，為什麼他也要呼籲京華城，先將爭端拿掉，不受停工影響，也是因為不希望讓京華城變成現在大巨蛋的問題，因現在大巨蛋停工導致現在的漏水問題，很多人問他抓得到嗎？他坦白說，就工程上很困難，只能說盡力將漏水的部分做一個彌補，讓漏水減少，或抓到比較會漏水的地方。

北市副市長李四川今表示，很多人問他漏水能全抓到嗎？李說，坦白說，就工程上很困難，只能說盡力將漏水部分彌補，讓漏水減少。記者林麗玉／攝影
北市副市長李四川今表示，很多人問他漏水能全抓到嗎？李說，坦白說，就工程上很困難，只能說盡力將漏水部分彌補，讓漏水減少。記者林麗玉／攝影

京華城案 大巨蛋 李四川 漏水

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