10月底得全改善 大巨蛋漏水能都抓到？ 李四川坦言：工程上很困難

大巨蛋漏水問題遠雄允10月底全面改善，不過有人質疑，若沒解決最高上限也僅開罰300萬，北市副市長李四川今表示，很多人問他漏水能全抓得到嗎？李說，坦白說，就工程上很困難，只能說盡力將漏水部分彌補，讓漏水減少。

李四川說，如果遠雄10月31日沒有全面完成漏水改善，北市府也會契約規定，該扣款的就會扣款，也會督促遠雄盡可能改善漏水，這個市府一定會要求遠雄盡速辦理，不管上面抓漏，或用底下導水排出，一定都會要求遠雄盡量辦理，如果10月底沒有完成，也是會依照契約扣款。