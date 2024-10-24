平溪嶺腳小農市集開張 推廣在地有機農產品

平溪區嶺腳社區自111年起積極投入農村再生培根計計畫，今年邁入第三階段的核心課程，並於今(24)日舉辦「嶺腳小農市集」與「長青運動球場」開幕活動，展示嶺腳社區在農村再生計畫中的豐碩成果。透過這些努力，嶺腳社區將朝向成為一個結合經濟、文化與休閒的特色小鎮，讓更多人能夠認識並愛上這片土地，為地方的永續發展注入更多動能。

平溪有名的山藥，筊白筍，薑黃，珠蔥等等農產品，現在在嶺腳新開張的小農市集都買得到，今天市集開幕，現場包括市議員林裔綺、平溪區區長李天民、嶺腳里里長陳銘哲，以及在地居民與龍華書院經理吳明香、吳秀蓮女士與志工團隊等，共同見證這一歷史時刻，現場氣氛熱烈。

嶺腳社區發展協會理事長林添壽表示，藉由這次的小農市集，推廣無農藥的在地小農產品，並期望透過農村再生計畫的推動，改善地方經濟，讓更多遊客認識嶺腳寮的獨特魅力，並進一步帶動小旅行與在地產品的發展，帶動青年返鄉，創造地方永續發展。

嶺腳社區未來將持續推動農村再生計畫，透過更多的在地活動與產業發展，吸引更多遊客前來探索這個充滿自然與人文魅力的村落。除了持續舉辦小農市集外，嶺腳社區也計畫推出更多富有特色的小旅行路線，結合在地農產、文化體驗與自然生態，為訪客提供更豐富的旅遊選擇。

市議員林裔綺說，平溪現在人口老化，不過還是有許多長輩會務農，並且自給自足，在目前平溪發展觀光為主的情況下，現在嶺腳社區成立小農市集，讓在地長者可以將自己的農特產品，讓更多遊客可以食用，推廣在地有機無毒農產品，並讓在地長者有成就感。

平溪區區長李天民說，嶺腳的小農市集在地方的人士共同努力之下，籌備將近一年，整合地方小農的農產品，在嶺腳活動中心前的空地，成為小市集來做推廣，加上位處於嶺腳車站，會有許多遊客前來，讓更多人可以食在地，吃當季，也讓社區更活絡起來。