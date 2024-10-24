快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

平溪老人會照顧銀髮族 防暴講座、療癒手作好精采

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區老人會舉行健康講座，結合防暴宣導，療癒手作，讓長者走出家門，讓晚年生活更豐富精彩。圖／觀天下有線電視提供
平溪區老人會舉行健康講座，結合防暴宣導，療癒手作，讓長者走出家門，讓晚年生活更豐富精彩。圖／觀天下有線電視提供

平溪區目前人口僅四千多人，但老年人口比例高，為關懷長輩，今（24）日平溪區老人會舉行健康講座，結合防暴宣導，療癒手作，讓長者走出家門，包括平溪區區長李天民，市議員林裔綺也都到現場共襄盛舉，和長輩話家常。

平溪區老人會理事長林珂竹表示，今日配合社會局推動的防暴力宣講，還有一些健康促進的活動，這也是老人會應該擔負的責任，配合政府政策然後嘉惠在地平溪的銀髮族，讓長者藉由相關課程或是健康促進活動，延緩失智及老化的速度，讓晚年生活更豐富精彩。

市議員林裔綺說，平溪區老人會這幾年會館改善，讓長者有一個設備優良的集會場所，每年老人會也會辦理各項活動，讓長者齊聚一堂，不論是課程，還是健康促進，只要長者願意走出家門都好。

平溪區區長李天民說，老人會今天的活動，包括視覺化手作呼吸健康講座，愛笑瑜珈，防暴宣導，延緩失能預防失智療癒手作，社會福利宣導活動，活動豐富多元，讓長者不僅吸收新知，也藉由手作手腦動起來。

平溪 瑜珈 老年人口 銀髮族

延伸閱讀

猴硐瑞三整煤廠第2期工程動土 老礦工期待重現採礦動線

虎頭蜂爆大量 捕蜂費傳遲給 新北動保處澄清還在核銷

平溪納骨堂新設2385個櫃位 11月啟用民眾可申請

山陀兒致瑞芳老街大淹水 地方會勘尋求改善

相關新聞

去除垃圾山 彭啓明喊話北市代燒

全台裸露垃圾堆置量驚人，行政院會拍板3年12億元億助攻地方政府掩埋覆土、篩分打包，盼兩年內解決垃圾山問題，環境部長彭啓明...

系統太多設置分散 智慧回收機挨批難用 侯友宜允整合

新北市智慧回收機有4個系統，設置地點分散，民眾要下載個別App，且累積點數使用範圍不廣，被抱怨難用。綠營議員昨質詢反映此...

家門前施工 北市捷運南環段難度高

台北捷運東、南、北環段部分區段陸續決標，其中東環段本月決標，市長蔣萬安表示，能有效解決內湖交通問題；但捷運局坦言，最難工...

議員批彭啓明情緒勒索 北市府願協助

環境部長彭啓明喊話北市，發揮同島一命精神幫燒垃圾。「我們很願意幫忙也很積極。」北市環保局長徐世勲說，北市配合處理量逐年增...

黎元停車場擬蓋禮儀大樓引反彈 北市府評估4地點、3個月內提初步方案

禮儀大樓蓋在何處目前仍卡關，目前共有4個點評估中，先前傳出要蓋在黎元停車場遭居民強烈反彈，今民政委員會出席議員重申，不應...

議員質疑淡水校園附近住家偽裝橋牌社實為聚賭 侯友宜：勿枉勿縱

淡水變賭城？新北市議員鄭宇恩今天在總質詢時指出，網路社團很多貼文，指出在大學附近住家可打麻將，實際卻是聚賭，以休閒會館或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。