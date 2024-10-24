平溪老人會照顧銀髮族 防暴講座、療癒手作好精采

平溪區目前人口僅四千多人，但老年人口比例高，為關懷長輩，今（24）日平溪區老人會舉行健康講座，結合防暴宣導，療癒手作，讓長者走出家門，包括平溪區區長李天民，市議員林裔綺也都到現場共襄盛舉，和長輩話家常。

平溪區老人會理事長林珂竹表示，今日配合社會局推動的防暴力宣講，還有一些健康促進的活動，這也是老人會應該擔負的責任，配合政府政策然後嘉惠在地平溪的銀髮族，讓長者藉由相關課程或是健康促進活動，延緩失智及老化的速度，讓晚年生活更豐富精彩。

市議員林裔綺說，平溪區老人會這幾年會館改善，讓長者有一個設備優良的集會場所，每年老人會也會辦理各項活動，讓長者齊聚一堂，不論是課程，還是健康促進，只要長者願意走出家門都好。

平溪區區長李天民說，老人會今天的活動，包括視覺化手作呼吸健康講座，愛笑瑜珈，防暴宣導，延緩失能預防失智療癒手作，社會福利宣導活動，活動豐富多元，讓長者不僅吸收新知，也藉由手作手腦動起來。