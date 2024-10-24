汐止保新里影像製作營上課了 長輩玩手機樂學習

用手機拍照還有編輯，記錄生活點滴和親朋好友分享，觀天下有線電視公司與汐止區保新里辦公處聯合舉辦的「觀天下影像製作營」，今（24）日邀請專業老師教導怎麼長輩怎麼用手機做影片、照片的編輯，第一堂還教如何拍快、慢動作，長輩玩的好開心。

保新里長吳明道表示，很開心今天觀天下有線電視公司來保新里幫長輩上影像製作營的課程，彭老師上課非常風趣，大家邊學邊操作，每位學員都玩的很高興，自己也今天才知道原來手機還有這麼多的功能，之前都只有錄影跟照相而已，透過課程學到很多。

觀天下有線電視主辦的「觀天下影像製作營」，這次在保新里開課，里長吳明道也和大家一起學，除了講一些理論，老師也讓學員實際操作，有慢動作也有縮時錄影，大家都好有興趣，課堂中，一個人在前面跑步，而一旁的長輩就趕緊拿出手機拍起來，而且還用上了慢動作的功能，手機還能這麼拍，長輩學的好起勁。

課堂中大家聽的認真，不但拿起手機跟著實際操作，還自己跑到外面拍下雨，看著拍出來的效果，學員說，平時拍動態都是用照片或人像，但老師教用慢動作，覺得效果不錯，自己也去拍了外面下雨的景象，用慢動作的功能拍起來，和自己想像中的很不一樣，本來以為拍起來應該是很細很長的，結果成果是一滴一滴、一片一片的，不同的感受，覺得很好玩，也好有成就感。