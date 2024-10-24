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陽金公路馬槽橋附近土石滑落、路樹位移 雙向無法通行
台北市士林區馬槽橋往花藝村區域，受到東北季風持續降雨影響，出現土石滑落情形，面積約有20平方公尺、造成1棵直徑50公分、長度約10公尺的路樹位移。工務局立即派員到現場，目前已完成樹木搬遷、持續處理土石。
北市府表示，受東北季風影響，陽明山區、南港山區持續有降雨，擎天崗雨量於下午2點20分後雨勢增大，持續有10分鐘6毫米以上降雨，時雨量已達40毫米以上，6小時累積雨量186毫米，24小時累積雨量340毫米將達大豪雨標準。預計雨勢將持續至晚上。
1999稍早通報，北投區陽金公路過了馬槽橋，介於日月農莊及花藝村之間有土石坍方，目前雙向無法通行，且碎石持續掉落，新工處已派員到場處理中，請欲行經該路段的民眾提早改道。
新工處表示，樹木部分工班已完成處理，後續新工處會繼續處理土石。
此外，受到漲潮影響，水利處表示，成美左岸河濱公園（彩虹橋）周邊位置因屬河濱低窪區域，於漲潮期間發生短暫漫淹情況。依據本市災害防救辦公室天氣情資，今晚市區雨勢尚不明顯，基隆河上游及陽明山地區均有較大雨勢發生。
水利處提醒，民眾非必要建議遠離河濱區域及駛離車輛，避免雨勢造成河川水位迅速上漲，恐影響市民生命財產安全。
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