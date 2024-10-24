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續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

嚴防大雨 金山潭子溪加緊清淤與復建工程

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山六股潭子溪的復建工程加緊進行中，將上游沖刷下來的土石清理，恢復暢通的河道，避免大水來時影響河道流速。圖／紅樹林有線電視提供
金山六股潭子溪的復建工程加緊進行中，將上游沖刷下來的土石清理，恢復暢通的河道，避免大水來時影響河道流速。圖／紅樹林有線電視提供

潭美颱風外圍環流加上東北季風加乘影響，讓受山陀兒颱風重創還在復原中的北海岸地區倍感壓力。金山六股潭子溪的復建工程加緊進行中，將上游沖刷下來的土石清理，恢復暢通的河道，避免大水來時影響河道流速。

六股里長鐘鼎平說，山陀兒颱風時，潭子溪潰堤導致一對正在回家途中的夫妻遭大水沖走的憾事，災後在搶災工作完成後，也督促復建工作的進行，持續不斷的將溪床上的淤積清理，還有上一次颱風被大水沖下來的大石頭也加緊移置，藉以維持溪流暢通。

六股里長鐘鼎平指出，從上次大雨過後，一直到這次潭美颱風又要帶來大雨，每天都在加緊進行復原與清淤的工作，然而上次災情從上游沖刷至中下游的大石實在太多，整理起來相當耗時，終於在昨天大致都移置完畢，就是希望趕在潭美颱風外圍環流再次帶來強降雨前，能多做一些，讓居民更安心一些。

山陀兒颱風 強降雨 東北季風 潭美

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