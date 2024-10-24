嚴防大雨 金山潭子溪加緊清淤與復建工程
潭美颱風外圍環流加上東北季風加乘影響，讓受山陀兒颱風重創還在復原中的北海岸地區倍感壓力。金山六股潭子溪的復建工程加緊進行中，將上游沖刷下來的土石清理，恢復暢通的河道，避免大水來時影響河道流速。
六股里長鐘鼎平說，山陀兒颱風時，潭子溪潰堤導致一對正在回家途中的夫妻遭大水沖走的憾事，災後在搶災工作完成後，也督促復建工作的進行，持續不斷的將溪床上的淤積清理，還有上一次颱風被大水沖下來的大石頭也加緊移置，藉以維持溪流暢通。
六股里長鐘鼎平指出，從上次大雨過後，一直到這次潭美颱風又要帶來大雨，每天都在加緊進行復原與清淤的工作，然而上次災情從上游沖刷至中下游的大石實在太多，整理起來相當耗時，終於在昨天大致都移置完畢，就是希望趕在潭美颱風外圍環流再次帶來強降雨前，能多做一些，讓居民更安心一些。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言