金山長興宮復建中又有強降雨 居民聽到下雨就害怕

山陀兒颱風造成北海岸各處都有淹水災情，現在潭美颱風過境又說要帶來強降雨，讓受災的金山長興宮附近居民整夜難眠，怕再次水淹家園，一早區長劉昌松就到長興宮復建工程關心工程狀況，也因應可能降下的豪大雨載運來沙包與鼎塊，要加強復建工程的穩固與保護。

金山區長劉昌松表示，山陀兒颱風後的強降雨致災，第一時間水利局與農業局就進場搶災並開始復建，這次因應潭美颱風可能伴隨的風雨，區公所再度來到工區放置沙包與混凝土鼎塊，避免大雨再次帶來衝擊讓復建工程回到原點。

此外，山陀兒颱風後才半個多月的時間，家園都還在復建中，現在再聽到潭美颱風來又要下大雨，附近的居民半夜聽到雨聲就起床，夫妻倆輪流查看溪流的狀態，整夜難眠。

長興宮附近居民說，真的是聽到下雨就害怕，上次大雨讓溪水溢堤，還夾帶滾滾大石，現在只要聽到雨聲，不管白天還是黑夜，出來查看溪水高度似乎都已經成了習慣，只希望市府相關單位能盡快完成復建的工程，讓居民聽見夜半雨聲也不再需要擔心受怕。