快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市失智據點設置不及 衛生局坦言不夠要向中央爭取補助

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市現有48處失智社區服務據點，此為復生教會。本報系資料照／記者曾吉松攝影
北市現有48處失智社區服務據點，此為復生教會。本報系資料照／記者曾吉松攝影

北市邁入超高齡社會，失智人口隨之增加，議員王欣儀今在議會警政衛生部門質詢指出，北市失智據點不足且未依長者人口分布設置，要求市府盤點各區需求、向中央爭取降低補助門檻。衛生局坦言，失智據點確實不夠，承諾積極向中央爭取實支實付補助。

王欣儀說，2023年全國社區失智症流行病學調查推估，北市65歲以上失智症人口約為4.5萬人，極輕度及輕度失智者約3.3萬人、占74%。衛福部2017年推出失智照護服務計畫，補助以社區為單位布建的失智社區服務據點，服務中度以下的失智及失能者，但北市現有48個失智據點，量能明顯不足且分布不均。

她指出，大安區65歲以上總人口數7萬196人、失智症人口推估數6117人，是北市最多的行政區，卻僅5個失智據點。兩者均為北市第3多的文山區更只設立3處，其中木柵次分區為65歲以上人口最多的地區，完全沒有設置失智據點；當地居民曾陳情，只能搭公車到鄰近次分區，也因班次少、家人接送不變，最終放棄。

王欣儀提及，中央規定每個據點的服務時段須有6人以上參加，才能獲得活動費及營運費的補助，她建議衛生局向中央爭取降低補助門檻，改為「實支實付」，無論據點服務多少人，都應按實際人數補助。另盤點評估各區失智據點的需求，協尋適合場地並投入相關硬體經費，使更多失智症患者及其家屬能就近獲得服務。

衛生局長黃建華回應，民眾剛開始失智時，透過失智據點、巷弄服務站可獲得程度。北市目前有48個失智社區服務據點、1個具有精神科醫師等團隊的權責型失智據點，他坦言人口老化速度及進展，此數量確實不夠。  

黃建華說，北市成本較高，承諾積極向中央爭取實支實付；設立新的失智據點時，會將次分區的潛在失智人口數列為重要考量，依據此去尋找相關據點，並與市府層級討論地點與相關可能性，並做最大爭取。

北市 失智症

延伸閱讀

北市華榮社宅招租申請逾3千件 明天公開抽籤搶109戶

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

【免費報名】2024國際失智論壇：日本齋藤正彥醫師、失智者及各領域專家分享真實經驗、最新趨勢！

激勵戒菸者 邰智源：不抽就是不抽

相關新聞

去除垃圾山 彭啓明喊話北市代燒

全台裸露垃圾堆置量驚人，行政院會拍板3年12億元億助攻地方政府掩埋覆土、篩分打包，盼兩年內解決垃圾山問題，環境部長彭啓明...

系統太多設置分散 智慧回收機挨批難用 侯友宜允整合

新北市智慧回收機有4個系統，設置地點分散，民眾要下載個別App，且累積點數使用範圍不廣，被抱怨難用。綠營議員昨質詢反映此...

家門前施工 北市捷運南環段難度高

台北捷運東、南、北環段部分區段陸續決標，其中東環段本月決標，市長蔣萬安表示，能有效解決內湖交通問題；但捷運局坦言，最難工...

議員批彭啓明情緒勒索 北市府願協助

環境部長彭啓明喊話北市，發揮同島一命精神幫燒垃圾。「我們很願意幫忙也很積極。」北市環保局長徐世勲說，北市配合處理量逐年增...

黎元停車場擬蓋禮儀大樓引反彈 北市府評估4地點、3個月內提初步方案

禮儀大樓蓋在何處目前仍卡關，目前共有4個點評估中，先前傳出要蓋在黎元停車場遭居民強烈反彈，今民政委員會出席議員重申，不應...

議員質疑淡水校園附近住家偽裝橋牌社實為聚賭 侯友宜：勿枉勿縱

淡水變賭城？新北市議員鄭宇恩今天在總質詢時指出，網路社團很多貼文，指出在大學附近住家可打麻將，實際卻是聚賭，以休閒會館或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。