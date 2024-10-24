北市失智據點設置不及 衛生局坦言不夠要向中央爭取補助

北市邁入超高齡社會，失智人口隨之增加，議員王欣儀今在議會警政衛生部門質詢指出，北市失智據點不足且未依長者人口分布設置，要求市府盤點各區需求、向中央爭取降低補助門檻。衛生局坦言，失智據點確實不夠，承諾積極向中央爭取實支實付補助。

王欣儀說，2023年全國社區失智症流行病學調查推估，北市65歲以上失智症人口約為4.5萬人，極輕度及輕度失智者約3.3萬人、占74%。衛福部2017年推出失智照護服務計畫，補助以社區為單位布建的失智社區服務據點，服務中度以下的失智及失能者，但北市現有48個失智據點，量能明顯不足且分布不均。

她指出，大安區65歲以上總人口數7萬196人、失智症人口推估數6117人，是北市最多的行政區，卻僅5個失智據點。兩者均為北市第3多的文山區更只設立3處，其中木柵次分區為65歲以上人口最多的地區，完全沒有設置失智據點；當地居民曾陳情，只能搭公車到鄰近次分區，也因班次少、家人接送不變，最終放棄。

王欣儀提及，中央規定每個據點的服務時段須有6人以上參加，才能獲得活動費及營運費的補助，她建議衛生局向中央爭取降低補助門檻，改為「實支實付」，無論據點服務多少人，都應按實際人數補助。另盤點評估各區失智據點的需求，協尋適合場地並投入相關硬體經費，使更多失智症患者及其家屬能就近獲得服務。

衛生局長黃建華回應，民眾剛開始失智時，透過失智據點、巷弄服務站可獲得程度。北市目前有48個失智社區服務據點、1個具有精神科醫師等團隊的權責型失智據點，他坦言人口老化速度及進展，此數量確實不夠。

黃建華說，北市成本較高，承諾積極向中央爭取實支實付；設立新的失智據點時，會將次分區的潛在失智人口數列為重要考量，依據此去尋找相關據點，並與市府層級討論地點與相關可能性，並做最大爭取。