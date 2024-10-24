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新北大巨蛋有譜 侯友宜說這兩個地方「還算理想」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，目前有幾處地點評估設置大巨蛋。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，目前有幾處地點評估設置大巨蛋。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨新北市議員彭佳芸質詢新北需要一個國際棒球場，侯友宜承諾的大巨蛋，目前獎落何處？侯友宜表示，新北市目前有七個地點在評估，預計明年上半年就能向市民報告，彭追問哪個機率比較高，侯透露樹林大柑園樹林防洪三期整開區「還算理想」。

台北大巨蛋啟用後，引發看球熱潮，近期周杰倫演唱會秒殺，帶來城市許多觀光效益。新北市長侯友宜今年3月宣布啟動「新北大巨蛋」計畫，尋找適合土地興建，地方都非常好奇到底要設在哪？

彭佳芸今天個人總質詢指出，她一年半前就建議新北應該建設自己的國際棒球場，市長當時就說過已經派人在找地點了，一年半過去了，地點出來了嗎？

侯友宜答詢表示，目前有七個地點在評估，包括新泰塭仔圳、樹林防洪三期、三峽麥仔園、淡海二期、土城看守所、樹林大柑園、蘆北重劃區，這幾個面積都比較大，尤其周邊還有捷運系統，才會比較方便。

彭佳芸追問哪個機率比較高，侯友宜說，塭仔圳無法做，三峽、蘆北也不太可能，目前樹林大柑園有六百多公頃，還有樹林防洪三期都「還算理想」，土城看守所是塊寶地，不過土地屬於中央的，都還在評估。

侯友宜說，新北還是要有一個自己的大巨蛋，不能一直去地狹人稠的新莊，主要找產業園區或都市計畫開發區，一定是要在有捷運的地方，還有高速公路等，交通方便、土地乾淨，才能讓桃園、台北也能一起串聯，希望明年上半年就能夠評估完成，向市民報告。

新北市體育局表示，目前主要有五個在評估，樹林防洪三期鄰近捷運樹林線LG14站、樹林火車站；三峽麥仔園重劃區鄰近三鶯線龍埔站、國道3號樹林、三峽交流道；樹林大柑園鄰近捷運三鶯線LB07a站、國道3號樹林、三峽交流道；土城看守所(遷移後)鄰近新北樹林線LG10站，國道3號中和、土城交流道；淡海二期鄰近淡海輕軌綠山線、省道台2線。

侯友宜 大巨蛋

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