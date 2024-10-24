議員要求有條件下放颱風假權力給各區 侯友宜這樣說

新北市議會今總質詢，民進黨議員質疑，山陀兒颱風期間，各區狀況不同，應該下放放假權力給公所，也點出竟有市府公所不同調的狀況，沒有申請國軍支援。新北市長侯友宜表示，颱風假還是由他決定，救災期間國軍都有進駐，不會讓一個區孤單。

市議員周雅玲表示，要不要放颱風假，決策者是市長，要仰賴很多中央氣象署資料才有辦法精準發布，但這次颱風假前兩天沒有下雨，原本北北基桃要8點統一公布，基隆卻在7點55分率先宣布，謝國樑稱聽錯，現在她來跟侯友宜求證。

侯友宜表示，有副市長平台可以溝通，一定是按照氣象署天氣預報，有科學依據，7點時沒有達到放假標準，但7點40分後有達到，桃園也有主動來跟各縣市協調溝通。

周雅玲說，這次宜蘭雨量達到放假標準，縣長林姿妙把權力下放給各學校決定，以新北為例，板橋當天沒有達到放假標準，市長要做的是要依照各區狀況而定，因為放假狀況有不一致性。她呼籲侯友宜有條件把權力下放，現在有防災系統可以連線，各區長24小時待定，不要等災害發生才決定。侯友宜則說，第三天就只有三芝石門4個區放假，目前就是由他決定要不要放假。

市議員鄭宇恩表示，山陀兒颱風造成三芝受損嚴重，很多清潔隊員跨區支援，可是國慶當天，要公務員參加升旗典禮，還要繼續救災，哪有那麼多人？區長要有取捨。而且發現有不同調的狀況，4日三芝公所有申請國軍救災兵，但5日沒來，只看到慈濟，到底是誰處理的？要求侯友宜要查清楚。

鄭宇恩批評，10月14日她向公所確認，是否還有簡易自來水還沒修復，公所稱已全力處理，沒修復之處也有臨時水源，卻被民眾打臉，質疑公所報喜不報憂，淡水中和里被沖進大量泥水，沒有水車支援，還有很多地方土方沒清乾淨，都是山陀兒造成的，市府一定要幫忙。