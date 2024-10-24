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雙北公車票價調整？ 北巿交通局：尚未討論

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
兩年檢討一次的雙北公車運價討論，外界關注票價是否跟著調漲。北市公車示意圖。本報資料照片
兩年檢討一次的雙北公車運價討論，外界關注票價是否跟著調漲。北市公車示意圖。本報資料照片

兩年檢討一次的雙北公車運價討論，外界關注票價是否跟著調漲。北市交通局長謝銘鴻今天在議會報告時表示，尚未討論票價，但運價部分仍待11月底送市府審議、再提送北市議會審議。

交通局長謝銘鴻表示，台北市公車商業同業公會提報運價調整5元到29多元的方案，10月底已送入雙北公車運價、票價、價差補貼分攤比例委員會討論，當中也討論到業者提高駕駛薪資、升級軟硬體、強化服務品質等。

針對票價是否調整，謝銘鴻說，尚未討論此議題，目前運價仍待11月底市政府會審議後，再提送北市議會審議，才會公告實施，因此票價要等運價審議確定後，交通局要編列多少補貼、市府綜合考量財政預算、民眾負擔等評估判斷。他也強調，相對應的要求業者必須改善駕駛員缺額、脫班問題，乘客不能承擔這些。

大都會客運公司總經理李建文說，調整運價是業者期待，尤其是司機員缺額部分，若能調薪的話，也有助於努力招募同仁，同時，業者提升服務品質，像是禁止過站不停、落實車門關好再起步，只要落實載送身障乘客的SOP即可獲得獎金。

北市議員徐弘庭表示，若市府在鼓勵民眾搭乘綠色運輸，以補貼運價方式來避免漲票價；但仍要看市府財政是否無虞、會不會有財政支出狀況？也得看最後運價核定出來的結果。

公車 北市 票價 薪資

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