接班人選引關注…老四川、荷蘭餅、嗆辣蔥選誰？侯友宜：市民決定

新北市議會總質詢第二天，民進黨英系議員聯合總質詢，端出老四川火鍋（李四川）、荷蘭餅（劉和然）與嗆辣蔥（黃國昌）三種食材，要新北長侯友宜選，侯強調「是市民決定不是我決定」，他努力把角色扮演好；一同接受質詢的副市長劉和然強調市政優先，對議員詢問媒體民調，劉直言被列入名單很意外，「自己竟然還有25%還不錯」，同樣引發聯想。

今天總質詢下午由鍾宏仁、廖宜琨、周雅玲、彭佳芸、張嘉玲與鄭宇恩聯合質詢，該小組在總質詢前，即擺上三種食材代表國民黨熱門接班人，還針對民調、行政力、資源、人和與黨最愛誰五項指標，比較三人的優缺點。

張嘉玲詢問侯友宜對劉和然身為熱門人選有沒有想要說什麼事？對於侯要劉多接觸人群又有什麼看法？侯友宜表示，努力好好市政，每個人在自己工作崗位上做好；劉和然則說，了解市民需求，市政能夠推動更到位，也是市長一直提醒各局處要這樣做。

張嘉玲表示，今天民進黨立委蘇巧慧已經說要報名新北市長詢問兩人看法？侯友宜說，歡迎；劉和然同樣也說，尊重每一個人生涯決定。

侯友宜強調，台灣是民主國家，任何人都有參選權益，誰接班是由新北市民決定，不是侯友宜決定，是新北市民做決定，他尊重新北市民，每個人要來是他們的權益，想為新北做事他都歡迎。

張嘉玲也說，先前TVBS民調顯示，台北市副市長李四川的民調最高，立委洪孟楷也不錯，不過劉和然差蘇巧慧一點點，詢問劉對蘇巧慧與黃國昌的看法。

劉和然妙回，看到自己被列入參考名單很意外，自己還有數字「還不錯」，不過他現在的工作，就是把市政做好，只要願意為新北爭取建設的人，他都是樂觀其成。

眼看議員持續進逼，侯友宜也說，要議員不要漏掉另外一名國民黨議員林國春也有表態，另外國民黨議員陳偉杰也不錯。

彭佳芸也說，行政官員參選，跟民代參選不一樣，必須注意行政資源不能用在選舉，她詢問侯友宜，如果市府高官要參選，應該何時辭職？更要侯友宜不要偏心。