中央預算卡關影響地方？北市府最壞情況恐須墊付上百億

明年度中央政府總預算仍卡關，是否影響中央對台北市的補助款？影響多大？引發部分北市議員質疑，上午在財建委員會中，要求主計處說明並評估。主計處長鄭瑞成表示，114年度中央將補助北市254億，其中新增計畫只有12億，若預算沒過，中央不會給，其他242億須再與中央機關協調，最壞情況是先以墊付款方式，由市庫先支應。

主計處上午在議會財建委員會做工作報告，議員簡舒培指出，目前中央政府預算卡住，還沒有進入立法院審查階段，若到了今年12月31日，還未審查完成，恐對北市府造成影響，她以柯市府2020年社會局遲撥2個月的育兒津貼為例，當時又適逢過年，嚴重影響市民權益。

簡舒培也質疑，若預算卡住，北市最壞的狀況是什麼？若市府與中央協調，中央機關礙於尊重立委，不敢撥款怎麼辦？是否有跟市長蔣萬安提醒？市府一定要評估影響有多大，如有要先墊付，由市庫支付，要準備多少錢，也要算出來。

議員何孟樺指出，若果要先墊付，時程怎麼拿捏？因為要先墊付，須經議會同意，市議會下個會期 明年4月才開議，這段時間如何開會審查墊付案？議員洪婉臻也說，市府不要玩文字遊戲，中央預算卡住了，市府要如何承諾地方政府不會有問題；議員張文潔也追問，若原本是中央既定要給的沒有給？該怎麼辦？

鄭瑞成指出，114年度中央預算，要撥給北市府的補助是254億，新增的只有12億，這部分若中央預算沒過，中央不會給，至於剩下的242億，屬舊計畫，依預算法，中央可以先給，但願不願意給，還是要看中央的態度，所以市府各機關會再與中央協調，他也向市長報告過，蔣萬安指示各局處積極與中央接洽。

鄭瑞成表示，市民該有的福利，不能有所損失，新增的12億中，有近9億是公務人員調薪3%，屬待遇補助，其他242億是依法要補助北市府，包括育兒、老人、長照等補助款，過去中央都有補助。他說，最壞的情況是預算還沒通過，中央不願意給，因涉及市民權益，市府會採墊付方式，經議會同意就會立即發。