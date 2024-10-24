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鶯歌陶博館推「一碗人情」茶碗展 柴燒自然落灰火痕

中央社／ 新北24日電

鶯歌陶博館指出，即起至11月10日在陶博館地下1樓長廊展出「一碗人情－歐長坤（歐鐵）茶碗展」，可看見陶藝家歐長坤透過捏塑、削製、拓印與柴燒製成的54組茶碗，有自然落灰及火痕。

鶯歌陶瓷博物館長張啟文今天透過新聞稿表示，歐長坤嘗試以奉茶習俗與精神追尋台灣現代茶碗可能性，並融合傳統文化與現代美感，歐長坤創作茶碗不使用轆轤，採手工捏塑成形，再以竹刀或工具削製，並在表面拓印，經柴燒自然落灰、火痕在表面形成變化萬千美感。

陶博館表示，歐長坤有30多年空間設計背景，數年前成為鶯歌「夥房」重要成員，將傳統窯廠轉變成藝術家揮灑創意的工作坊；他也長期接觸花藝、書法、篆刻等東方傳統美學，於是把西方雕塑美感與東方人文思想美學融注在陶藝作品裡。

陶博館指出，歐長坤的創作養份源於喜愛遊山玩水，並樂在觀察、體悟自然，自創作茶碗以來，每天一碗藉以記錄生活，捏碗成為另類書寫，且他的每個茶碗都有一個單字題名，記錄他對大自然的賞析。

陶藝

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