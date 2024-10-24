新北身障就業成果展 情緒障礙者考驗就輔員耐心與功力

新北年度身障就業成果展開幕，有就服幹部分享，為輔導情緒障礙畢業生就業，還遭路人誤以為是「渣男」，不過該生後來就業順利還拿到績優人員，讓他感到欣慰。新北勞工局表示，成果展讓身障領域個人及團體發光，也讓更多人了解身障友善職場環境。

「113年新北市身心障礙就業促進成果展」今於板橋車站開幕，3天展期呈現勞工局協助身障就業的成果，現場表揚進用身障員工共45家單位及人員、6家優良視障按摩院，讓身障者順利進入職場發揮長才，氣氛溫馨感人。

今年表揚中，中華電信新北營運處獲「進用績優獎」，針對行動不便的員工排除外勤工作，且依員工能力安排合適的工作內容；台旭環境科技中心公司，除進用多名身障員工外，更體貼訂出詳細、適合個人的工作流程，獲選「友善進用獎」。

新北三重身障者職業重建服務中心組長駱建志分享，中心除接受身障民眾詢問外，也會與校園接軌，讓民眾可順利就業，包含開始的評估、陪同面試、職場內輔導等，確認身障民眾在職場能跟上腳步。比較困難是滿多企業主對於「情緒障礙」這類身障者會比較排斥，他們必須要花更多時間提出身障者學經歷或媒合更多單位來扭轉企業印象，經努力下來其實進年媒合成功率都有五至六成。

駱建志回憶，自己曾輔導一位也是「情緒障礙」的應屆畢業生，該生一直想投入餐飲業，不過剛上班一個月每天不太能適應，每天下班後就會對著他在路邊哭訴，由於對方是女性而他為男性，還讓一度讓路人以為是「渣男」在傷害別人感情，讓他哭笑不得，不過該生懂得將負面情緒留到下班後，也持續調適，如今也在知名餐飲業工作十多年，還拿到績優人員，讓他感到相當感動。

另外，汐止區公所獲新北市身心障礙者進用績優單位，代表受獎者張家馨也是所內公務員。她分享，公所過去翻新相關設計，也補助照護人力時數，打造友善身障者環境。新北市府各局處提供照護員時數滿好，不過散落在各局處，也希望未來能整合讓身障者做更有效利用。