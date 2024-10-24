議員爭取假牙補助、肺癌篩檢年齡下修 侯友宜：細節待研議

新北市議會今天總質詢，民進黨團今針對醫療福利質詢，包含肺癌篩檢年齡下修及增加篩檢族群、65歲以上長者假牙補助，新北市長侯友宜表示，中央政策都會支持，但細節部分要請衛生局與專家研議。

市議員李余典指出，國人得肺癌數量多但有三分之二個案沒抽菸，衛福部要擴大篩檢，男性年紀下修至45歲，女性下修到40歲，及早治療可提高治療率，桃園市已在去年率先擴大，還增加職業曝露風險者及高風險環境族群，新北是否跟進？要侯友宜研議，也要調查哪些族群算在內，相關福利要多著墨。

侯友宜表示，肺癌在國人死亡率的數量大幅提升，他非常支持中央看法要下修，及早來做檢測，至於哪個職業造成肺癌發生比例高，需要透過專家跟實證，要請衛生局研議。

衛生局長陳潤秋表示，及早做篩檢，對抽菸者及有家族史個案來說很重要，但也不是每個族群有同樣狀況，目前已在警消的健檢中放入考慮選項。另外，年紀也需要琢磨，電腦斷層是做輻射，也需要定期追蹤，多久做一次也要考慮，都是討論範圍，好處要大於壞處。

另外，市議員陳永福提到假牙補助問題，他說，新北是傾向塗氟，中央有推動假牙補助計畫，65歲以上低收入戶長者，經醫生評估需要裝活動假牙可申請補助，但一般戶就沒補助，但像台南、基隆、嘉義有補助，市府應考慮擴大。

侯友宜說，中央推動政策都有支持、執行，還是要以有需要者為主，新北若全面編列預算，要24億元，礙於人口太多，社福增加太多就會有壓力，因為人均預算少，希望議員能體諒。