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凱道等路段10月25日有集會遊行 北市警將交管籲改道

中央社／ 台北24日電

北市中正一警分局表示，凱達格蘭大道、濟南路、漢口街等路段25日將有4場集會遊行活動，從上午10時規劃交通疏導管制，建議駕駛改道行駛，並注意交管措施。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，25日上午8時至深夜10時，中正區凱達格蘭大道、濟南路、漢口街等路段申准舉辦遊行活動，包含「勞動黨光復節紀念活動、新黨紀念光復節系列活動、2758之夜晚會、跨性別遊行」。

警方說，勞動黨光復節紀念活動從25日上午10時起，在永綏街辦集會活動，屆時管制車輛通行。遊行從11時出發，路線包含永綏街、直行中山堂廣場、秀山街、右轉中華路1段、右轉漢口街1段、右轉重慶南路1段、左轉襄陽路、右轉公園路、直行介壽路派出所抵達後解散。

警方表示，新黨紀念光復節系列活動從25日中午11時30分起開始，針對凱達格蘭大道（中山南路不含至公園路不含）往西方向3線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東車道供西向車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

警方指出，2758之夜晚會集會活動從25日下午3時起，濟南路（中山南路至鎮江街）往西全線及往東內側1線道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

警方說，跨性別集會遊行從25日晚上7時起，在二二八公園露天音樂台舉行集會活動，不影響道路通行，遊行從晚上7時30分出發，在二二八公園懷寧街入口集合後出發、直行衡陽路、成都路、右轉昆明街、右轉漢口街2段、直行漢口街1段、右轉懷寧街、左轉二二八公園懷寧街入口集會後解散。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，集會活動管制措施將提供警廣插播路況報導。

警方呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛。並表示，集會活動期間行經管制區內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。

交通管制 光復節 北市 跨性別

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