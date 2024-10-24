汐東捷運開工時間確定了！新北市府：2025年首季一定開工

捷運汐止東湖線卡關20多年，22日決標，新北市議員周雅玲今天在議會總質詢指出，很怕突然又變卦，要求新北市長侯友宜承諾確切開工日期，侯友宜表示，年底完成簽約，明年一定會開工；捷運局長李政安表示，明年第一季開工，最晚第三季前開始圍籬施工。

捷運汐東線統包工程由馬來西亞商金務大工程、東丕營造、神通資訊聯合承攬；路線由北市內湖區蘆洲里往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路，至終點汐止區公所，總長5.56公里，共設6座高架車站。

民進黨新北市議員周雅玲今天在議會個人總質詢，詢問確切汐東捷運開工時間，侯友宜表示，年底簽約，明年動工。

周雅玲追問具體動工形式為何，因攸關周邊交通配套規畫：李政安表示，第一季開工後，相關人員、機具會開始調度，最晚第三季會開始圍籬施工，影響都周邊交通問題，事前都會做好相關準備。

「實在被騙怕了！」周雅玲說，汐東捷運甚至是汐民線說要開工她被騙怕了；侯友宜也說，他來這裡十年多，每次都說要做了，最後又沒有，汐東線他從頭參與。

周雅玲說，大家對這條捷運既期待又怕受傷害，施工過程勢必要做好交通安全管理，也一定會有黑暗期，怎麼把傷害做到最低，市府要有具體作為，除了交通替代方案，更重要的是要做好引導，吉林街拓寬，康寧街通往東湖沒有替代道路，百分百更塞，另外還有針對噪音、粉塵要有相關配套。

侯友宜強調，一定會做好準備，要徑工程都已經在做，包括吉林街拓寬、共同管線施作等，都在做了。

李政安也說，吉林街、福德三路八公尺道路托寬，汐東捷運開工後，會維持現有車道寬度施工，對交通影響降到最低，還應會按照環境保護承諾，做到要求水準以上。

周雅玲詢問中央總預算卡關，會不會影響汐東捷運；侯友宜說，不會影響，會照走，也希望中央能夠充分討論溝通。