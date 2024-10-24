快訊

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

汐東捷運開工時間確定了！新北市府：2025年首季一定開工

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
汐東捷運，新北市府承諾第一季開工，第三季圍籬施工。記者葉德正／攝影
汐東捷運，新北市府承諾第一季開工，第三季圍籬施工。記者葉德正／攝影

捷運汐止東湖線卡關20多年，22日決標，新北市議員周雅玲今天在議會總質詢指出，很怕突然又變卦，要求新北市長侯友宜承諾確切開工日期，侯友宜表示，年底完成簽約，明年一定會開工；捷運局長李政安表示，明年第一季開工，最晚第三季前開始圍籬施工。

捷運汐東線統包工程由馬來西亞商金務大工程、東丕營造、神通資訊聯合承攬；路線由北市內湖區蘆洲里往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路，至終點汐止區公所，總長5.56公里，共設6座高架車站。

民進黨新北市議員周雅玲今天在議會個人總質詢，詢問確切汐東捷運開工時間，侯友宜表示，年底簽約，明年動工。

周雅玲追問具體動工形式為何，因攸關周邊交通配套規畫：李政安表示，第一季開工後，相關人員、機具會開始調度，最晚第三季會開始圍籬施工，影響都周邊交通問題，事前都會做好相關準備。

「實在被騙怕了！」周雅玲說，汐東捷運甚至是汐民線說要開工她被騙怕了；侯友宜也說，他來這裡十年多，每次都說要做了，最後又沒有，汐東線他從頭參與。

周雅玲說，大家對這條捷運既期待又怕受傷害，施工過程勢必要做好交通安全管理，也一定會有黑暗期，怎麼把傷害做到最低，市府要有具體作為，除了交通替代方案，更重要的是要做好引導，吉林街拓寬，康寧街通往東湖沒有替代道路，百分百更塞，另外還有針對噪音、粉塵要有相關配套。

侯友宜強調，一定會做好準備，要徑工程都已經在做，包括吉林街拓寬、共同管線施作等，都在做了。

李政安也說，吉林街、福德三路八公尺道路托寬，汐東捷運開工後，會維持現有車道寬度施工，對交通影響降到最低，還應會按照環境保護承諾，做到要求水準以上。

周雅玲詢問中央總預算卡關，會不會影響汐東捷運；侯友宜說，不會影響，會照走，也希望中央能夠充分討論溝通。

侯友宜 捷運 新北 汐東線

延伸閱讀

議員爭取放寬腸病毒疫苗資格 侯友宜允內部評估

智慧回收機太多種類不好用 侯友宜允找業者整合

年輕人想打皮蛇疫苗但價格貴卻步 侯友宜：值得討論

板殯貨梯成「大怒神」侯友宜先設臨時冰櫃 拚年底修復

相關新聞

中央預算卡關影響地方？北市府最壞情況恐須墊付上百億

明年度中央政府總預算仍卡關，是否影響中央對台北市的補助款？影響多大？引發部分北市議員質疑，上午在財建委員會中，要求主計處...

新北身障就業成果展 情緒障礙者考驗就輔員耐心與功力

新北年度身障就業成果展開幕，有就服幹部分享，為輔導情緒障礙畢業生就業，還遭路人誤以為是「渣男」，不過該生後來就業順利還拿...

議員爭取假牙補助、肺癌篩檢年齡下修 侯友宜：細節待研議

新北市議會今天總質詢，民進黨團今針對醫療福利質詢，包含肺癌篩檢年齡下修及增加篩檢族群、65歲以上長者假牙補助，新北市長侯...

汐東捷運開工時間確定了！新北市府：2025年首季一定開工

捷運汐止東湖線卡關20多年，22日決標，新北市議員周雅玲今天在議會總質詢指出，很怕突然又變卦，要求新北市長侯友宜承諾確切...

北市華榮社宅招租申請逾3千件 明天公開抽籤搶109戶

台北市士林區華榮社會住宅上月公告招租109戶，台北市住宅及都市更新中心共受理逾3千件，預計明天下午2時在廣慈辦公室公開抽...

等同家門前施工…南環段難度高 捷局提配套拚2031完工

台北捷運南北環最難做、最難標的CF670、CF690A及CF690B標，已在9、10月完成招標，預計明年第一季動工。捷運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。