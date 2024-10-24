快訊

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

北市華榮社宅招租申請逾3千件 明天公開抽籤搶109戶

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市士林區華榮社會住宅。圖／台北市都發局提供
台北市士林區華榮社會住宅。圖／台北市都發局提供

北市士林區華榮社會住宅上月公告招租109戶，台北市住宅及都市更新中心共受理逾3千件，預計明天下午2時在廣慈辦公室公開抽籤並網路直播，當天晚上10時後即可上安心樂租網查詢抽籤序位，預計明年2月後可入住。

華榮社宅公告招租戶數109戶，包含套房／一房型、二房型及三房型，提供設籍北市市民戶、原住民族戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍北市在北市就學就業戶申租，台北住都中心已於9月23日至10月7日受理申請。

住都中心今表示，收件期間共收到3677件申請案，目前已彙整完成申請名冊，10月25日下午2時在住都中心廣慈辦公室公開抽籤，屆時將在YouTube官方帳號「住心+ 台北市住都中心」直播。民眾當日晚上10時後，也可至安心樂租網輸入身分證字號查詢抽籤序位。

待公開抽籤完成後，住都中心將依抽籤結果的序位進行資格審查，再通知合格者看屋、選屋及簽約公證事宜。

北市 社宅 都市更新

延伸閱讀

北市下午山區降雨恐達停班停課標準 教育局：授權學校自行決定

顧原農醫護討公道24日集會 北市青島東路將交管

出動排煙車！桃消赴社宅演練電動車火警 強化社區防護

中壢第1件公辦都更社宅開箱 首棟保留醫護社宅…28日開放登記

相關新聞

中央預算卡關影響地方？北市府最壞情況恐須墊付上百億

明年度中央政府總預算仍卡關，是否影響中央對台北市的補助款？影響多大？引發部分北市議員質疑，上午在財建委員會中，要求主計處...

新北身障就業成果展 情緒障礙者考驗就輔員耐心與功力

新北年度身障就業成果展開幕，有就服幹部分享，為輔導情緒障礙畢業生就業，還遭路人誤以為是「渣男」，不過該生後來就業順利還拿...

議員爭取假牙補助、肺癌篩檢年齡下修 侯友宜：細節待研議

新北市議會今天總質詢，民進黨團今針對醫療福利質詢，包含肺癌篩檢年齡下修及增加篩檢族群、65歲以上長者假牙補助，新北市長侯...

汐東捷運開工時間確定了！新北市府：2025年首季一定開工

捷運汐止東湖線卡關20多年，22日決標，新北市議員周雅玲今天在議會總質詢指出，很怕突然又變卦，要求新北市長侯友宜承諾確切...

北市華榮社宅招租申請逾3千件 明天公開抽籤搶109戶

台北市士林區華榮社會住宅上月公告招租109戶，台北市住宅及都市更新中心共受理逾3千件，預計明天下午2時在廣慈辦公室公開抽...

等同家門前施工…南環段難度高 捷局提配套拚2031完工

台北捷運南北環最難做、最難標的CF670、CF690A及CF690B標，已在9、10月完成招標，預計明年第一季動工。捷運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。