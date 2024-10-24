北市華榮社宅招租申請逾3千件 明天公開抽籤搶109戶

台北市士林區華榮社會住宅上月公告招租109戶，台北市住宅及都市更新中心共受理逾3千件，預計明天下午2時在廣慈辦公室公開抽籤並網路直播，當天晚上10時後即可上安心樂租網查詢抽籤序位，預計明年2月後可入住。

華榮社宅公告招租戶數109戶，包含套房／一房型、二房型及三房型，提供設籍北市市民戶、原住民族戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍北市在北市就學就業戶申租，台北住都中心已於9月23日至10月7日受理申請。

住都中心今表示，收件期間共收到3677件申請案，目前已彙整完成申請名冊，10月25日下午2時在住都中心廣慈辦公室公開抽籤，屆時將在YouTube官方帳號「住心+ 台北市住都中心」直播。民眾當日晚上10時後，也可至安心樂租網輸入身分證字號查詢抽籤序位。

待公開抽籤完成後，住都中心將依抽籤結果的序位進行資格審查，再通知合格者看屋、選屋及簽約公證事宜。