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等同家門前施工…南環段難度高 捷局提配套拚2031完工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右三）今天上午視察台北捷運環狀線南環段CF670A區段標工程。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安（右三）今天上午視察台北捷運環狀線南環段CF670A區段標工程。記者季相儒／攝影

台北捷運南北環最難做、最難標的CF670、CF690A及CF690B標，已在9、10月完成招標，預計明年第一季動工。捷運局表示，南環段最難工程將在木柵路，不僅交通衝擊更大、許多工區距民宅僅20至30公分，等同「直接人家門前施工」，會提前配套。

市長蔣萬安今天視察南環段政大站工程，台北市捷運工程局處長劉安德表示，目前南環段的另一標CF670已經保留決標，就等國發會月底報行政院，希望年底決標，明年第一季開工，朝2031年完工目標努力。

先前南環段之所以多度流標，是因儘管南環段僅5.73 公里只有6個站，但近民宅、交通影響相當大，工程難度相當高。

劉安德表示，今天市長視察的政大站，因工程是在路外基地交通影響比較小，目前路幅是雙向各一線道原本僅12米左右，施工後車道會壓縮成98公尺，部分供行人通行，施工期間還是必須有交維規畫。

至於最難的工程路段，會是在木柵路二段附近，劉安德說，因車站地點是在道路上，整個交維階段會更多，且距離民宅近僅20、30公分，地下管線更多，其中南環段Y3站排水箱涵幾乎就將整個路占滿，要遷移排水箱涵，難度相當高。目前已規畫交通維持，會切非常細，也會盡量避免影響車流，目前雙向各兩車道，未來施工會改為雙向各一車道，交通局也會規畫外圍的替代道路。

CF670標工程在地里長陳峙穎也呼籲，南環段兩標案即將全面施工，北市府必須提前讓居民知道影響交通的變動，過去捷運工程多是一站舉辦一場說明會，他要求捷運局應該分段辦理說明會，不希望以「大鍋炒」方式辦說明會。未來試院路4巷將變成替代道路，以減少塞車塞在木柵路，他也呼籲試院路的擴寬工程要提前施作

由於南環段周邊有考試院，陳峙穎也提到，除平常的交通問題，一旦國家考試周邊車流也將會有嚴重考驗，他也呼籲，是否可在南環段施工的這幾年，減少國家考場考試，另，呼籲考試院事務大樓可以提早改建，讓捷運多一處，有第三處出入口。

台北市長蔣萬安（右一）今天上午視察台北捷運環狀線南環段CF670A區段標工程。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安（右一）今天上午視察台北捷運環狀線南環段CF670A區段標工程。記者季相儒／攝影
今天市長視察的政大站，因工程是在路外基地交通影響比較小，目前路幅是雙向各一線道原本僅12米左右，施工後車道會壓縮成98公尺，部分供行人通行，施工期間還是必須有交維規畫。記者林麗玉／攝影
今天市長視察的政大站，因工程是在路外基地交通影響比較小，目前路幅是雙向各一線道原本僅12米左右，施工後車道會壓縮成98公尺，部分供行人通行，施工期間還是必須有交維規畫。記者林麗玉／攝影
今天市長視察的政大站，因工程是在路外基地交通影響比較小，目前路幅是雙向各一線道原本僅12米左右，施工後車道會壓縮成98公尺，部分供行人通行，施工期間還是必須有交維規畫。記者林麗玉／攝影
今天市長視察的政大站，因工程是在路外基地交通影響比較小，目前路幅是雙向各一線道原本僅12米左右，施工後車道會壓縮成98公尺，部分供行人通行，施工期間還是必須有交維規畫。記者林麗玉／攝影

北市府 捷運 環狀線 蔣萬安

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