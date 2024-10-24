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議員爭取放寬腸病毒疫苗資格 侯友宜允內部評估

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市議會民進黨團爭取相關疫苗與篩檢補助。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團爭取相關疫苗與篩檢補助。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢第二天，新北市議會民進黨團爭取放寬腸病毒疫苗資格，與乳癌篩檢、子宮頸內膜癌篩檢補助等，侯友宜表示，新北市已提供弱勢兒童免費疫苗，如果要放寬，兩劑8000經費確實很高，他們會持續跟中央溝通，內部也會評估。

今天議會總質詢由民進黨蘇系議員張維倩、彭一書、翁震州、李余典、陳永福、邱婷蔚聯合質詢。

張維倩指出，北市議員許家蓓因子宮內膜癌去世，現在抹片檢查無法查出，近年類似癌症有成長趨勢，市府是否有相關政策，讓民眾及早發現及早治療。

衛生局長陳潤秋表示，子宮頸抹片目前只能看子宮頸癌，也因盛行率很高，全世界目前都是用抹片來看，新北也是最早進校園打HPV疫苗，子宮內膜癌常常是要有相關出血、疾病去看婦產科，透過內診、超音波才會發現，目前較難用篩檢來發現，他們會加強宣導。

張維倩也說，現在民眾得乳癌比例很高，新北市目前跟中央一樣是45歲以上到70歲，但因飲食習慣改變，乳癌年紀有下修，歌手朱俐靜也是因乳癌過世，台北市已經下修40歲，新北是否會跟進？乳癌治癒率非常高，越早發現越有機會。

侯友宜說，目前新北跟中央同步，明年1月起會下降到40歲。

另外彭一書也關心腸病毒疫苗，他指出，現在腸病毒肆虐，動輒停課，讓許多雙薪家庭無所適從，會成為雙薪家庭，就是因為家庭環境不好，孩子全班放假七天，家長可能也要請假七天，新北市目前只有補助中低收入幼兒，能否放寬，讓大家都有防護力？

陳潤秋指出，目前疫苗只有針對七十一型，目前新北是六都最早提供小小孩公費接種，目前中央也還沒推，但因為孩子疫苗有很多種類，他們都會跟專家學者開會，依照經費，決定各種疫苗順序。

彭一書說，新北已經領先提供中低收入戶孩子，應該趁勝追擊，如果經費不夠，可以補助部分費用，或是把很多活動減少一點，這樣家長才會真正有感。

侯友宜表示，腸病毒確實影響很大，且不是只有新北，是全國性的問題，經費真的很高，他們會持續跟中央溝通，內部也會評估。

侯友宜 疫苗 腸病毒

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