視察南環政大站 蔣萬安喊要成為二寶驕傲、曝曾進過太太女宿舍

台北市長蔣萬安今視察南環段政大站工程表示，南北環最難做、最難標的都已順利決標。蔣透露，政大站是他太太以前的女宿舍，他還進來過，希望二寶能跟媽媽一樣優秀讀政大就可驕傲說，「我爸爸有優秀團隊，完成更方便的捷運網絡」。

經歷多次流標的南環段CF670標，10月順利招標出去，就等中央核定相關計畫修訂，就可簽約、動工。蔣萬安今視察今年3月已決標的CF670A政大站工程，由於蔣是政大校友，蔣致詞透露，今天他來看這個政大工程還有一個深厚意義，除了他是政大畢業、政大校友，「政大站以前這裡是莊敬女宿，我也有機會進去過」。

聽到這，台下貴賓一度驚呼，蔣才連忙解釋，是因暑假結束，新學期開始他太太從宜蘭回來，帶很多衣服行李家具要帶上來，所以他就幫當時的女朋友扛行李到宿舍旁邊，「所以我有進來過」。

蔣萬安也期許，未來南環段等整個環狀線完成，相當於日本的山手線，也是全台第一個全環捷運路網完他也希望他的下一代，二寶能跟媽媽一樣優秀讀政大，這樣二寶就可以很驕傲地說同學說，「我的爸爸有一個優秀團隊，完成興建方便的捷運網絡」。

蔣萬安今天表示，北市府在9月、10月，終於將南北環段最難做、最難標出去的三個區段標順利完成招標。尤其南環段，過去有很多廠商當時評估施作上確實非常困難，但市府團隊不斷地跟廠商開說明會，主動去了解風險的評估，不願來投標的原因，以及施作的困難，不斷地做修正、調整，所以終於標出去。

蔣萬安說，他常說捷運路網興建是台北市的心血管命脈，接下來環狀線完成將可打通台北市交通的任督二脈，給予民眾更便捷交通工具，並且帶動台北市整體飛躍式發展。

蔣萬安也提到，除了南北環段，大家關心的東環段，可以真正解決內湖交通，也在這個月順利決標，預計12月就可以正式動工，也將兌現他當時東環段在中央核定後2年內動工的承諾。

媒體問蔣萬安，之前環狀線已經通車段，因0403地震造成的損害，廠商中工稱在保固期限內，但卻不願意直接維修的看法。蔣說，捷運局回報，整個評估過程，是否就是天災所造成的影響，還是因為當時設計及施作有瑕疵所造成，會請第三方公正的單位來進行檢驗，後續也會依照契約來執行後續。