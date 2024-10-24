智慧回收機太多種類不好用 侯友宜允找業者整合

各縣市陸續設置智慧回收機，搭配優惠點數，吸引不少民眾使用，不過新北市議會民進黨團今天總質詢指出，目前市面上至少有4種系統，彼此點數無法加累，民眾生活、工作地點回收機可能不同，難擴大使用量能。新北市長侯友宜允諾，未來會朝整合、使用方便目標來做，市府會把業者集合溝通，用一個平台辦理。

今天議會總質詢由民進黨蘇系議員張維倩、彭一書、翁震州、李余典、陳永福、邱婷蔚聯合質詢，質疑新北市府「新北環保做半套、實際落實總半吊」

彭一書指出，目前市面上有ECOCO、ICIRCLE、碳竹雞、ITrash四大類，但新北這麼大，目前也只有60幾台，但實際訪問使用者，都發現設置地點不便、系統太多等問題，民眾可能一次要下載4種APP，且累積點數使用範圍不廣。

彭一書說，常常出門上班族就是帶著悠遊卡，或使用手機行動支付，如果能夠整合成一個平台， 民眾使用更方便。

環保局長程大維指出，新北市目前有66台回收機，目前統計回收寶特瓶300多萬個、鋁罐100萬個、乾電池100萬個，累計即折抵消費已達280萬元，對民眾來說確實有吸引力，但目前各種機器都有各自開發的技術。

侯友宜指出，未來會朝整合、使用方便目標來做，市府會把業者集合溝通，用一個平台辦理。

另外議員翁震州也提到，有民眾發現辛苦做好的回收物拿去給循線垃圾車，卻被倒入一般垃圾車，那民眾為何要辛苦回收？且這類情況還不是單一個案，而是全市的普遍情況。

程大維指出，資收車整理民眾的回收物後，裡面可能會有夾雜一般垃圾，可能是清潔隊員利用中間時間丟到前面一班垃圾車。對於循線垃圾車，市府也都會有抽查機制，也會加強清潔隊員訓練。