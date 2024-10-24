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年輕人想打皮蛇疫苗但價格貴卻步 侯友宜：值得討論

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
新北市議員翁震州表示，很多年輕人因為壓力大，作息不正常，但帶狀庖疹疫苗價格高，要市府苦民所苦，拿出解方。市長侯友宜說，這值得討論，皮蛇確實是文明疾病。記者江婉儀／攝影
新北市議員翁震州表示，很多年輕人因為壓力大，作息不正常，但帶狀庖疹疫苗價格高，要市府苦民所苦，拿出解方。市長侯友宜說，這值得討論，皮蛇確實是文明疾病。記者江婉儀／攝影

年輕人在討論什麼？新北市長侯友宜今天在議會總質詢被問到這題，他說「演唱會吧」，市議員翁震州拿出一條蛇娃娃，比喻是身上有皮蛇，很多年輕人因為壓力大，作息不正常，但帶狀疱疹疫苗價格高，要市府苦民所苦，拿出解方。侯友宜說，這值得討論，皮蛇確實是文明疾病。

現下年輕人熱門話題包含動漫「獵人」跟麥當勞聯名推盲卡包，還有歌手周杰倫演唱會。但翁震州表示，現在很多2、30歲年輕人甚至大學生，說自己以前得過水痘，現在因為作息不正常，工作壓力大，居然已經得皮蛇了，而預防最好方法是打疫苗，但現在最新型疫苗要打2劑，價格高昂，問侯知道價格嗎？衛生局長陳潤秋說，至少1.6萬。

翁震州說，很多人想打疫苗，但價格偏高，還有人想說揪團看能不能省錢，甚至5、60歲以上民眾捨不得打疫苗，寧願自己身體痛，也捨不得花錢，留給孩子孫子用。成年人有30％以上會得到皮蛇，作息不正常會再提高機率，且會復發，呼籲市府要為市民著想，及早處理，或許可大量採購壓低價格，減少民眾負擔，或是可補助，像竹北是補助2千，低收入戶4800元，希望苦民所苦。

侯友宜對此認同，帶狀皰疹會影響免疫系統，很值得討論，這是文明疾病，至於對象要設定幾歲、家族史或其他狀況，不然新北這麼多，金額會不得了，會評估有多少人跟經費多少，這很有意義，採購部分會跟中央建議，全國有一致性會更便宜。

市議員翁震州拿出一條蛇娃娃，比喻是身上有皮蛇。記者江婉儀／攝影
市議員翁震州拿出一條蛇娃娃，比喻是身上有皮蛇。記者江婉儀／攝影

侯友宜 疫苗

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