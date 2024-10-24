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周杰倫、張惠妹帶數十萬人來台北大巨蛋！旅宿業喊：業績還沒到高峰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北大巨蛋將迎來首場演唱會，東區預估業績成長，不過，旅宿業卻評估業績持平。本報資料照片
台北大巨蛋將迎來首場演唱會，東區預估業績成長，不過，旅宿業卻評估業績持平。本報資料照片

12月大巨蛋迎來周杰倫、張惠妹演唱會，以及台北最HIGH新年城，數十萬人潮準備大舉入北市，緊鄰大巨蛋旁的東區商圈推估，演唱會經濟至少每間店鋪營業增8千元，不過，北市旅宿業卻也坦言，目前11、12月業績仍未達到去年高峰，最主要仍是大家瘋出國、外國人不來。

大巨蛋演唱會首發的周杰倫「嘉年華」演唱會，昨天中午12點、下午3點搶票時，不到幾分鐘15萬張票全數售罄。緊接著，連唱到跨年的阿妹張惠妹同樣帶來5場「ASMR Maxxx」演唱會，也是開出10多萬張門票同樣完售，可想台北市商家、旅宿屆時將迎接業績高峰。

「換算演唱會夜經濟，東區每間店鋪日均營業額至少增加8千元以上。」大巨蛋旁東區光武里長韓修和說，其實從大巨蛋舉辦世界棒球12強賽時，商家就有4成以上成長，現在平日的賽事，店家日均營業額增加5千元，加上昨天演唱會搶票熱度、一路到跨年活動，業績成長至少5成跑不掉。

韓修和說，尤其演唱會人數都是4萬人以上，只要3到5成進到東區，對於商圈整體都會有明顯成長。他也說，尤其是店舖空租率已從14%，到上個月已來到8%，年輕人也願意跟著投資，現在當地裝潢店家就超過20間，就連東區周遭的旅館住宿，到年底也都是客滿。

不過，台北市旅館商業同業公會理事長趙一任直言，演唱會舉辦的時間都落在傳統的旺季12月，若從現在住房整體來看，其實沒有比去年好，但是以今年最低點的9月相較，11、12月可以比較樂觀，最主要的問題仍是外國人潮減少、台灣人也都瘋出國。

趙一任估算，觀察11、12月有8成5的訂房率，但是指標仍要搭配整體房價來看，「看住房率不太精準，尤其現在的房價浮動，可能訂房率高、但是房價低，整體營收也不見得好。」他點出，光是協力廠商的洗滌、盥洗用品，以及人事費用等成本增加，旅宿業仍在相當艱辛。

為此，台北市觀傳局趁著活動檔期力推遊程，在2025台北跨年活動，規畫舞台前搖滾區與旅宿、旅行業、航空業者合作，由業者包裝遊程，促進消費商機；在商圈部分，也與活動場域周邊的百貨業者、東區商圈業者合作，延長營業時間，將人潮導入商圈。

觀傳局也說，在跨年前夕，冬季的台北活動滿檔，跨年前期活動特別於市府東南廣場辦理「四大主題」市集活動及舞台表演，提前打造跨年熱鬧氛圍，並從耶誕節的「2024繽紛耶誕玩台北」、「2024台北耶誕愛無限」，到農曆新年「2025台灣年味在台北」、「2025台北燈節」等，搶攻消費商機。

周杰倫演唱會十五萬張票五分鐘內完售，原價六千八百八十元的票，有人喊價三十萬。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫演唱會十五萬張票五分鐘內完售，原價六千八百八十元的票，有人喊價三十萬。圖／杰威爾音樂提供

住宿 大巨蛋 東區 演唱會 跨年

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