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秀朗橋機車道全面銑鋪 明起至30日兩階夜間封路須改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為改善秀朗橋雙向機車道鋪面品質，新北養工處將於10月25日至30日晚間10時至翌日清晨6時，辦理道路銑鋪工程。圖／新北工務局提供
為改善秀朗橋雙向機車道鋪面品質，新北養工處將於10月25日至30日晚間10時至翌日清晨6時，辦理道路銑鋪工程。圖／新北工務局提供

新北秀朗橋歷史悠久，平時汽機車流量大，不只有機車道藍色鋪面脫落，一般柏油鋪面也逐漸老化，恐致行車危險。新北養工處表示，為提升鋪面品質，25日起至30日每天晚間10時至翌日清晨6時，將辦道路銑鋪工程，期間將分階段封閉秀朗橋機車道，汽車道也會受工程影響縮減。

養工處指出，秀朗橋不只是往來中和與新店的重要橋梁，更是連接大台北地區的重要交通路網之一，尖峰時間常有大量車流，例行性巡查時發現，由於龐大的車流量造成機車道藍色鋪面脫落且柏油鋪面逐漸老化。

養工處表示，為使民眾有更優質的通行環境，規畫雙向長度1081.5公尺全面銑鋪工程，將自10月25起至30日每天晚上10時至翌日清晨6時施工，期間除分階段封閉秀朗橋機車道之外，由於會利用外側汽車道暫置機具，因此汽車道將由3車道縮減為2車道，機車須改由汽車道通行。

養工處說明，改善工程分兩階段施工共計6天，第一階段，10月25至27日，封閉中和往新店方向機車道，機車改由原本汽車道通行，同步封閉往台北、往碧潭方向之汽車引道，欲往台北方向的汽車請下橋左轉改走中正路，右轉接水源快速道路行駛；往碧潭方向的汽車請下橋改走中正路，左轉接環河快速道路行駛。

第二階段，10月28至30日，封閉新店往中和方向機車道，機車請改由原本汽車道通行。同步封閉新店環河路往中和方向匝道，欲往中和方向車輛請左轉改走中正路往新店方向，於秀朗橋右轉走秀朗橋主線行駛。

養工處提醒，施工期間若天候不佳則順延施作，為確保行車安全，請用路人依照現場導引指示牌面改道通行，並遵守義交人員指揮導引，施工期間造成不便敬請見諒，待完工後車輛行駛將更為安全舒適。

為改善秀朗橋雙向機車道鋪面品質，新北養工處將於10月25日至30日晚間10時至翌日清晨6時，辦理道路銑鋪工程。圖／新北工務局提供
為改善秀朗橋雙向機車道鋪面品質，新北養工處將於10月25日至30日晚間10時至翌日清晨6時，辦理道路銑鋪工程。圖／新北工務局提供

中和 交通管制 老化 車道

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