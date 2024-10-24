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新北捷運環狀線修繕飆到19億 侯友宜：損失一定追

聯合報／ 記者江婉儀葉德正劉懿萱／新北報導

403花蓮強震造成新北捷運環狀線受損，逾半年尚未修復，綠營議員批修繕經費已從4億多暴增到19.1億元，籲市府別當冤大頭。新北市長侯友宜昨說，營運損失一定會追；捷運局表示，環狀線力拚12月31日復駛，還要做列車測試。

捷運局則說，待正式報告出爐，將由台北捷運工程局依原契約向廠商求償，不會讓市民埋單。

新北捷運局長李政安昨在市政會議報告，地震造成環狀線9跨鋼箱梁位移，包含6跨簡支梁、3跨連續梁，另有139項設施受損。當初預計修復工期需14個月，增加工班及工作面後，已完成5跨簡支梁復位，同時增設永久防落橋、強化盤式支承等，預計11月完成所有簡支梁復位、12月23日連續梁復位，力拚12月31日復駛。

影響最大的板新站至橋和站間，鋼箱梁11處錯位，原預估維修、營損、接駁約增加到14.4億元，近期卻暴增至19.1億元。議會民進黨團總召張維倩昨天質詢時追問「誰要負責」？負責廠商威京集團當初沒防震測試就通車，現在修繕賺第二次，市政府賠了夫人又折兵，她要求市府務必查清楚責任歸屬，給市民交代，不要當冤大頭。

「營運損失一定會追。」侯友宜說，如果是施工單位責任，一定會求償，也希望趕快完成鑑定報告。他也說，這是第一次捷運系統受到災害導致受損，通車前防震設施要交通部同意才會通過，也會與第三方公正土木結構技師公會等專家學者討論，最重要還是安全無虞才可以通車。

「此一工程為捷運受損首例，無前例可循。」新北捷運局表示，施工廠商認為屬契約天災，應免除保固責任，短期內無法釐清是因天災、施工不當或設計等問題，若要求廠商依保固條款進場修復，曠日廢時，因此先動用新北市災害準備金，再由第三方專家小組推動復原工法及鑑定報告作業，正式報告出爐後，將由台北捷運局依約求償。

捷運環狀線 新北捷運

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