新北捷運6線齊發 基捷盼早發包

新北捷運局昨才在市政會議報告環狀線南北環段等「六線齊發」，下一步分別與桃園、基隆捷運路網接軌；台北市長蔣萬安今也安排視察南環段工程，並聽取南北環段及東環段招標，將宣布台捷路網2.0全面啟動。

汐東線前天決標，新北市府盼明年開工。捷運局報告表示，三鶯線已達78.5%，預計明年完工，9月全線列車動態及系統整合測試；萬大中和線預計2027年完工、土城樹林線和環狀線南北環段2031年完工；基隆捷運12月新北將提報工程經費請中央審議；淡海輕軌二期銜接淡江大橋，2029年完工。

新北市長侯友宜說，汐東線20多年每逢選舉都在講，如今已邁入另一階段，「絕對不是遙遙無期」；侯說，民汐線綜合規畫已報給行政院，正做修正，只要行政院核定，從基隆接到台北就有2條捷運，一個是基隆捷運到南港，另一條則是汐東線接民汐民線到大稻埕。他說，12月基捷工程經費審議要提報中央，盼中央快速核定，趕明年發包。