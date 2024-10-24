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國高中學生弱勢早餐補助 雙北不一

聯合報／ 記者洪子凱江婉儀／連線報導
新北2009年起設立弱勢學生早餐補助，對象為高中以下弱勢學生，可在合作社或超商使用。圖／新北教育局提供
新北2009年起設立弱勢學生早餐補助，對象為高中以下弱勢學生，可在合作社或超商使用。圖／新北教育局提供

北市教育局113學年起對弱勢國小學童，早餐每餐補助50元，但未延伸國高中清寒家庭，但新北補助高中以下學生多年，議員認為，國高中低收入戶更遠超過國小數倍，應一體適用各學制。教育局允諾調查國高中生需協助情形，適時調整補助制度。

北市議員何孟樺指出，113學年第一學期國小申請早餐補助人數有23校、近400人，但目前國小低收入戶家庭大約只佔全學齡人口7%，國高中的低收入戶恐比國小多好幾倍，且很多國高中生早起上學，更無法在家裡吃早餐。

議員吳世正表示，弱勢不只國小，只要是家庭機能有問題的孩子，都應該要伸出援手，不要因為國、高中學生年紀比較大，就不去管他們。

教育局長湯志民表示，國小學生年齡幼小較須學校協助，包含代購、跟鄰近早餐店或便利商店合作等，國高中生自主性較高，也能主動須提出需求，學校也會提供資源協助；會請學校主動去統計國高中有需求學生有多少，主動關心，台北四大超商皆有提供「幸福保衛站」，弱勢學生也可至超商免費取餐。

新北自2009年起設立弱勢學生早餐補助每餐40元，對象為高中以下學生，大約3萬名學生受惠，不過多名議員認為，現在一個便當至少80元起跳，甚至更貴，近年物價通膨嚴重，建議依照比例增加金額。

教育局表示，將比照中央每4年滾動式調整，下次在2027年檢討，」新北市幸福晨飽計畫採多元供餐，超商可配合提供最高可兌換價值67元等多元品項。

教育局 早餐店

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