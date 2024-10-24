新北新莊中正、思源路口 科技執法挨批搶錢

新北市新莊中正路、思源路口今年7月起設置科技執法設備，鎖定外側往環漢路專用道右轉上大漢橋違規車輛，議員指7月至9月該路段開出1萬700多張罰單，每天上百張，市府進帳640萬元，有人被連開5、6張，搶錢引發民怨。市長侯友宜說，科技執法提醒等配套要更周全，會檢討調整。

新北市議員翁震洲昨質詢說，警方執法導入數位科技、AI，究竟是為了執法，還是要對民眾搶錢，審計處檢討去年新北交通罰單比前年多15億元，新北財政局說明是來自科技執法的「貢獻」，究竟科技執法設備設立標準為何？很多人收到5、6張罰單才知道挨罰，質疑宣導不足，讓民眾陷於錯誤。

侯友宜答詢強調，生命是無價的，市府投入大筆經費設置相關設備，目的是希望保障用路人安全無虞，設置路段有先分析與評估，鎖定易肇事地點，並加強宣導完整告知人民，守護用路人安全是最重要出發點，如果成效不錯，會繼續做下去。

新北警察局長廖訓誠說，科技執法目的是要減少交通事故發生率，設置後，至少會有1個月宣導期，並張貼告示牌。廖強調，啟動科技執法不是為了開罰單，若設置地點交通事故有下降，交通秩序若有改善，就可以評估換地點。

新北市交通大隊近期篩選出39處易肇事及易違規路口，並向中央爭取經費，以最有利標方式招標，新增建置39處多功能科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，目前是宣導期，預計今年12月1日正式執法。

交大表示，新增39處科技執法地點建置在板橋區等16個行政區易肇事及易違規路口，依不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空等違規樣態實施偵測並舉發，在執法前會拉長宣導期。