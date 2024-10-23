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大巨蛋漏水若10月底未改善 北市府每天罰10萬元

中央社／ 台北23日電
台北市體育局今天指出，捍衛台北大巨蛋場館完善安全及公共權益立場堅定，絕不容許遠雄巨蛋公司恣意妄為，漏水問題已限期10月31日前完成改善，否則將每天開罰10萬元。圖為之前台北大巨蛋場館漏水的情況。圖／議員陳宥丞辦公室提供
台北市體育局今天指出，捍衛台北大巨蛋場館完善安全及公共權益立場堅定，絕不容許遠雄巨蛋公司恣意妄為，漏水問題已限期10月31日前完成改善，否則將每天開罰10萬元。圖為之前台北大巨蛋場館漏水的情況。圖／議員陳宥丞辦公室提供

台北市體育局今天指出，捍衛台北大巨蛋場館完善安全及公共權益立場堅定，絕不容許遠雄巨蛋公司恣意妄為，漏水問題已限期31日前完成改善，否則將每天開罰10萬元。

台北市體育局今天發布新聞稿表示，大巨蛋自去年12月舉行亞洲棒球錦標賽起，至今持續發生不同區域漏水問題，體育局竭盡督導之能，於各項賽事派員巡檢場館、彙整缺失紀錄數度發文嚴令改善，更委託台北市土木技師公會協助提供修繕工法建議，以令遠雄積極改善。

體育局指出，本於BOT（興建、經營、轉移）精神，原盼與遠雄攜手使大巨蛋成為國內公共建設指標，遺憾以建築為本業的遠雄始終未能根絕漏水問題，已損及活動主辦方及廣大購票入場民眾權益，且面對社會大眾疑慮，遠雄態度始終消極推諉、未積極說明漏水原因及改進作為。

體育局表示，遠雄已承諾在31日前完成漏水改善，若逾期仍未完成，將依據契約處每天新台幣10萬元罰鍰並按日連續開罰，最高開罰300萬元，歷來缺失及消極作為也會納入年度營運績效評估考核中，若連續2年低於70分可予以解約。

對於評估期程，體育局說明，目前已確認績效評估項目及範圍等細節，將在今年底成立營運績效評估委員會，明年1月啟動營運訪視，明年7月取得大巨蛋營運財報後，於明年9月展開評估會議，由委員評定分數。

此外，體育局表示，大巨蛋18間包廂屬於契約規定中的觀眾設施一部分，遠雄未經北市府同意不得擅自轉讓、出租，呼籲遠雄除應公開租借制度，更須優先提供活動主辦方合理租借使用，勿將包廂作為私相授受的私產，坐實外界「私人招待所」的質疑。

體育局強調，絕不容許遠雄恣意妄為，將持續依法強力制衡遠雄，確保大巨蛋營運符合規範，不容損害北市府及全體市民權益，期盼市議會與市府共同保障這座台北市重要公共建設場館。

北市府 大巨蛋 體育

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