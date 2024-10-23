新北三峽興隆宮斥7億元重建 上梁估2028年入火安座

位於新北市三峽老街中心的百年興隆宮媽祖廟自2021年起斥資新台幣7億元重建，今天舉行上梁大典，寺廟設計融入歷史街區意象，完工將成老街亮眼地標，預計2028年辦入火安座大典。

新北市副市長劉和然今天前往參拜祈福並指出，三峽老街在媽祖庇佑下，從過去重要的貨物集散中心，到今天的觀光重鎮，隨著捷運三鶯線即將在明年完工，未來交通更加便利，將帶動三峽興盛。

興隆宮主委李源水表示，興隆宮與長福巖祖師廟、福安宮並稱為三峽區3大古廟，過去興隆宮在日治時期因街市改正計畫，僅分配1間狹長民房，在中廳奉祀媽祖，前廳則作為店面販售香燭供品，所以昔日有「媽祖店」的俗稱。

李源水說，而後雖歷經多次修建，逐步擴大廟宇空間，但由於整建時以簡易鐵皮屋處理，導致外觀無法融入老街景觀，地方於是發起原地重建。

興隆宮總幹事陳福生表示，2016年管理委員會正式提案討論媽祖廟重建事宜，並在多方努力下，於2021年動土重建。廟宇建築採三殿兩廊式、五開間的格局，顏色、選材都特別融入老街意象，預計2026年完成重建工程的結構體，2028年辦理入火安座大典。

新北市民政局補充指出，先民於乾隆初期到台開墾，為求海域平安，由福建蒲田湄洲祖廟恭請媽祖金身蒞台，創建興隆宮奉祀，並將當時參與的12姓氏分設為7股信徒，在每年媽祖聖誕日輪值舉行慶典。