第一魚果批發市場改建等案 議會要求蔣萬安專案報告

台北市議會今天討論市長蔣萬安專案報告時程，及第一魚果批發市場改建案、南港轉運站興建營運移轉案是否成立專案小組，討論後進入政黨協商，並決定蔣萬安專案報告時程。

台北市議會下午召開定期大會，討論市府及議員提案，並由審計部台北市審計處審計官兼處長張志乾報告112年度台北市總預算決算。

社會民主黨台北市議員苗博雅質詢時說，聽完審計處報告後，認為議會有必要成立第一魚果批發市場專案調查小組，因工程已追加預算到新台幣190億餘元，審計處先查核140億餘元就發現前期履約有狀況，後續恐不樂觀。

苗博雅表示，第一魚果批發市場發包規格特殊之處在於採減樓層發包，問審計處長是否曾審議類似工程採相同作法；張志乾答詢，好像是第一次碰到。苗博雅接著說，此案算全國首例，希望監察院調查。

民進黨台北市議員許淑華質詢表示，第一魚果批發市場關鍵是減項發包，問審計處長是否曾看過以減項發包處理工程預算狀況。

張志乾答詢，有遇過減項發包預算，但未遇過整棟大樓只蓋一部分，某些部分樓層採減項發包處理，先前待過審計單位都未碰過類似狀況。

此外，議會大會討論由民進黨台北市議員林延鳳、簡舒培提案成立南港轉運站BOT案、第一魚果批發市場改建案專案調查小組，及簡舒培、台灣民眾黨議員陳宥丞提案要求蔣萬安對大巨蛋等案到議會專案報告，皆進入政黨協商。

經議會政黨協商，要求蔣萬安對「大巨蛋消防安全逃生、重啓議約方案及買回可行性評估；南港轉運站興建營運移轉案；第一魚果市場改建6樓以上樓層興建必要性，興建與否差異評估」等5案在11月8日上午進行專案報告。

此外，針對「台智光BOT案現況及警局專線解約；台北市人口持續下降，市府檢討報告與改善方案」等5案的專案報告在11月15日上午 。

南港轉運站興建營運移轉案、第一魚果市場改建案是否成立專案小組調查，將待蔣萬安專案報告後才討論。至於許淑華要求京華城停工提案，確定送入議會工務委員會審查。