新北增1本土登革熱累計68例 管制延至11/22解除

新北市衛生局今天表示，新增1例本土登革熱，累計共68例，分析仍是在管制區周邊感染，疫情未擴散，但因天氣下雨，易生孳生源。管制時間因新增病例，延至11月22日解除。

衛生局今天傍晚發布新聞指出，中和區70歲男子21日出現發燒、頭痛、關節痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後，確診為本土登革熱，目前症狀緩解。

新北市疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪時表示，經調查這名個案在潛伏期間於管制區域周邊自有土地活動，研判感染源與高風險區域有關。新北市累計共68例。

她指出，中和區景新公園、三介廟、新店區天山公園及周邊山區持續列為管制區域禁止民眾進入，一直到11月22日解除，民眾若進入，最高可處新台幣30萬元。

王美華表示，20日公布的新莊區40歲男子個案，疫調顯示個案潛伏期間，工作地曾與某登革熱個案的活動史重疊，經由病毒基因定序後，釐清與此個案的病毒序列相同，屬於同一群聚。

她指出，雖增加監視器、空拍機檢視山區隱性孳生源，中央部會的國防部後備指揮部、海巡署、國有財產署等單位也加強巡查自有土地，但仍有零星個案發生，主要是近日不斷下雨，積水容易孳生病媒蚊。